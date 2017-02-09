Almanya Kupası 3. turunda Türk asıllı teknik adam İsmail Atalan'ın çalıştırdığı 3. Lig ekibi Sportfreunde Lotte, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı 1860 Münih'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Frimo Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 2. Lig takımı 1860 Münih'e karşı defansta hata yapmayan Sportfreunde Lotte, 28. dakikada Jaroslaw Linder ve 58. dakikada Kevin Freiberger'in golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
İsmail Atalan'ın başında bulunduğu mavi-beyazlı ekip, Werder Bremen ve Bayer Leverkusen'den sonra 1860 Münih engelini de aşarak Almanya Kupası'nda ismini çeyrek finale yazdırdı.
Öte yandan Almanya Kupası'nın diğer karşılaşmasında Schalke 04, deplasmanda Kenan Koçak'ın çalıştırdığı Sandhausen takımını 4-1 mağlup ederek üst tura çıktı.
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Türk hocadan Pereira'ya ağır darbe!
Almanya Kupası 3. turunda Türk asıllı teknik adam İsmail Atalan'ın çalıştırdığı 3. Lig ekibi Sportfreunde Lotte, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı 1860 Münih'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
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