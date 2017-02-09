09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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F.Bahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme!

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F.Bahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme!
Fenerbahçe, Robin van Persie'nin Beşiktaş'a attığı gol sonrasındaki gol sevinci işleyen tişörtlerin yarın satışa çıkacağını açıkladı.
F.Bahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme!

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Türkiye kupası son 16 turunda oynadığımız maçta golümüzü atan Robin Van Perise’ nin ikonik fotoğraf karesinin yer aldığı tişörtler 10 Şubat Cuma gününden başlayarak öncelikli olarak Fenerium internet sitesi ve stadyum mağazaları, daha sonra da tüm Türkiye’ deki Fenerium mağazalarında satışta olacak.

Taraftarlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda üretilen sınırlı sayıdaki RVP Kupa Tişörtlere ulaşmak isteyen tüm taraftarlarımız Fenerium internet satış sitesi ve Fenerium mağazalarına davetliler.

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