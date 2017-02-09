09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:32Güneş 07:59Öğle 13:25İkindi 16:11Akşam 18:38Yatsı 19:59
    • 17°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 88.582 0.38
  • Altın: 147,399 -0.58
  • Dolar: 3,6917 -0.49
  • Euro: 3,9470 -0.60

S&P'den yeni Türkiye açıklaması!

»
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'deki bankalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
S&P'den yeni Türkiye açıklaması!
S&P'den yeni Türkiye açıklaması! S&P'den yeni Türkiye açıklaması! S&P'den yeni Türkiye açıklaması!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'deki bankaların ülkenin ekonomik zayıflığına karşın dirençli olmaya devam ettiğini bildirirken Türkiye bankalarının geri dönmeyen kredilerinin yaklaşık olarak yüzde 5 oranında artabileceğini kaydetti.

Standard & Poor's, zayıf faaliyet koşullarının bankaların direncini test edeceğini bildirirken, 2017 yılında Türkiye bankalarının geri dönmeyen kredilerinin yaklaşık olarak yüzde 5 oranında artabileceğini kaydetti.

S&P, 2017'de Türk  bankaları için ana risklerin fonlama ve varlık kalitesi alanlarında  yatmakta olduğunu bildirdi. Ancak S&P, yeterli sermaye kaliteleri, yeterli karları ve iyi sermayelendirilmiş olmalarının bankaların her türlü potansiyel ılımlı oynaklığı finansal profillerine  aşırı, gereksiz zarar vermeden absorbe edebilmelerine imkan vereceğini 
savundu.

S&P Global Ratings analisti Magar Kouyoumdjian yaptığı  değerlendirmede, "Bizim görüşümüze göre, Türk Lirası'nın ABD Doları  karşısında devam eden değer kaybı Türk bankaları için dolaylı kredi  risklerini artırıyor. Değer kaybı, bankacılık sistemi kredilerinin yaklaşık üçte birinin döviz cinsinden olduğu ortamda, borçluların  kredi geri ödeme kabiliyetleri üzerinde baskı yaratabilir" dedi.

Temel senaryoda, 2017 yılında Türk bankalarının varlık kalitesinde  ılımlı bir kötüleşme beklediklerini ifade eden Kouyoumdjian, 2016 sonunda yüzde 3,3 olan sorunlu kredilerin toplam brüt kredilere oranının yüzde 5 civarına yükselmesini beklediklerini vurguladı.

Kouyoumdjan lirada daha fazla zayıflama yaşanması halinde, şirketlerin büyük açık pozisyonlarına bağlı olarak geri ödeme  kabiliyetlerinin zarar görebileceğini ve bunun varlık kalitesinde kötüleşmeyi daha da artırabileceğini belirtti.

S&P raporunda, jeopolitik risk ve terörizm, geçen yıl yaşanan başarısız darbe girişimi ve nisan ayında yapılacak anayasa değişikliği  referandumunun ek riskler yarattığı da savunuldu.

Raporda ayrıca, Türk bankacılık sektörünün dış fonlama kaynaklarına ağır bağımlılığı nedeniyle global likidite, getiri değişiklikleri  ve yatırımcıların Türkiye için risk algılamalarında değişikliklerin bankaların fonlama ve likiditeleri üzerinrde baskı yaratabileceğini 
vurgulandı.

Raporda, "Türk bankalarının finansal profilleri ve performansları son yıllarda kötüleşen yurt içi ekonomik ve siyasi ortam ile yakın  korelasyon içinde olmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, Türk bankalarının ülkenin ekonomik zayıflığına dair işaretlere dirençli olmaya devam edeceklerine inanıyoruz. Her ne kadar bankalar göreceli olarak yüksek riskli ortamda faaliyet gösterseler de, yeterli sermaye kaliteleri, yeterli karları ve iyi sermayelendirilmiş olmaları, her türlü potansiyel ılımlı oynaklığı finansal profillerine  aşırı, gereksiz zarar vermeden absorbe edecek yeterli bir tampon  oluşturacaktır" değerlendirmesi yapıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
S&P'den yeni Türkiye açıklaması!S&P'den yeni Türkiye açıklaması!Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'deki bankalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Altın 3 ayın zirvesinde! İşte çeyreğin fiyatıAltın 3 ayın zirvesinde! İşte çeyreğin fiyatıKüresel piyasalardaki gelişmelerle altının on fiyatı 3 ayın zirvesine çıktı.
Enerjiye 3 milyar dolarlık dev finansman yoldaEnerjiye 3 milyar dolarlık dev finansman yoldaBakan Albayrak, “Ekibimizin uluslararası yatırım bankalarıyla yürüttüğü enerji projeleriyle ilgili 3 milyar dolarlık finansman paketini 2017’de hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi
Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyorAraç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyorPÜİS, benzin fiyatlarında indirim beklendiğini açıkladı.
Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapmaErdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapmaCumhhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Ekonomi Şûrası'nda Deniz Ticaret Odası Başkanı Kalkavan'ın istihdam için vergi kolaylığı isteğini eleştirdi.
Gerontologlar çağrı yaptı!Gerontologlar çağrı yaptı!Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal, istihdam seferberliği paketi içine gerontologların da dahil edilmesini istedi.
  • Çalışan liseliye bin TL maaş09 Şubat 2017 Perşembe 07:47
  • Hükümetten dev destek! 12 şanslı il belirlendi08 Şubat 2017 Çarşamba 21:00
  • Bankaların faiz gelirleri 195 milyar liraya ulaştı08 Şubat 2017 Çarşamba 16:01
  • KOSGEB'den hibe almak artık daha kolay!08 Şubat 2017 Çarşamba 15:29
  • Otomotivde indirim olacak mı? Bakan açıkladı08 Şubat 2017 Çarşamba 15:00
  • Büyükanneye torun maaşı belli oldu08 Şubat 2017 Çarşamba 14:00
  • Dolar yeniden yükselişe geçti08 Şubat 2017 Çarşamba 11:23
  • THY'den flaş Varlık Fonu açıklaması!.08 Şubat 2017 Çarşamba 11:23
  • İki dev şirketten turizmde milli hamle08 Şubat 2017 Çarşamba 11:21
  • Bakan talimat verdi! Ödemeler başlıyor08 Şubat 2017 Çarşamba 11:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri