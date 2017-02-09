İran'dan açıklama: Görüşmeye hazırız!

İran Meclis Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, ülkesinin Suudi Arabistan'la bir sorununun olmadığını ve görüşmelere hazır olduklarını söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Burucerdi, Suudi Arabistan'la arasında son yıllarda gerginleşen ilişkilere rağmen İran'ın Riyad yönetimiyle bir sorunu bulunmadığını belirtti.

Burucerdi, "İran'ın Suudi Arabistan'la hiç bir sorunu yok. Bu ülkeyle görüşmelere hazırız." dedi.

"ABD ile İran'ın çatışma ihtimali zayıf"

ABD Başkanı Donald Trump başkanlığındaki Washington yönetiminin İran'a yönelik tehditlerine de değinen Burucerdi, İran ile ABD arasında askeri bir çatışma yaşanması ihtimalinin zayıf olduğunu belirtti.

Burucerdi, "Amerikalılar İran'ın askeri kapasitesinin farkında. Bu yüzden iki ülkenin çatışma ihtimali zayıf." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin her türlü tehdide karşı koyacağını ifade eden Burucerdi, "Ancak bu savaş peşinde olduğumuz anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.