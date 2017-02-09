09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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İki yılda ortaya çıkarıldı!

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Konya'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında iki yılda tüm hatlarıyla deşifre edilen örgütün isteğe göre üretim yapan fabrika gibi çalışan yapılanma şeması ortaya çıkarıldı.
İki yılda ortaya çıkarıldı!
İki yılda ortaya çıkarıldı! İki yılda ortaya çıkarıldı! İki yılda ortaya çıkarıldı!

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iki yılda deşifre  edilen örgütün isteğe göre üretim yapan fabrika gibi çalışan yapılanma şeması çözüldü.

İş adamı Nusret Argun, 2014'te  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığına dilekçe verdi.  Argun, dilekçesinde 2008'de sahte deliller üretilerek şirketlerine ve Konya  bürokrasisinde çalışan birçok kişiye "Final" adı verilen operasyon yapıldığını  ileri sürdü.

Operasyonu yapan KOM Şube personelinin paralel yapıya mensup  kişilerden olduğunu savunan Argun, bu yapıya mensup kişilerin, başta öğrenci  yurdu olmak üzere taleplerini yerine getirmemesi üzerine PDY'nin emniyet ve yargı  ayağıyla koordineli şekilde kendisine kumpas kurduğunu iddia etti. İddialar doğrultusunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile KOM Şube  Müdürlüğünce planlı çalışma dosyası açılarak çalışmalara başlanıldı. Örgütlü  Suçlar Savcısı Mehmet Ersin Berber ile KOM Şube Müdürü Ali Loğoğlu, ilk günden  itibaren dosya üzerinde titizlikle çalıştı.

Örgüt yöneticilerinden olduğu belirtilen avukat Memduh O'ya ait  avukatlık bürosunda ele geçirilen dijital verilerde, örgüt üyeleri tarafından 2  bin 500'e yakın şirket-firma yetkililerinin isimlerinin arşivlendiği anlaşıldı. Bu delilden hareketle Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni soruşturma dosyası açıldı.

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2 BİN KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU 

FETÖ/PDY'nin yapılanmasını deşifre etmeye çalışan ekipler, bilgi  sahibi olabileceği değerlendirilen bin 107 kişinin ifadesine başvurdu.  Şüphelilerle ilgili emniyet veri tabanı, açık kaynak, sosyal medya, HTS detay  dökümlerinden analizler yapıldı. Çeşitli kurumlardan soruşturmaya ilişkin  birtakım bilgiler temin edildi.  Veriler aracılığıyla FETÖ/PDY yapılanmasında aktif rol oynadığı  değerlendirilen kişiler tespit edildi, örgütün yapılanması ortaya çıkarıldı.  Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haklarında yeteri kadar delil elde  edilen şüphelilere yönelik etaplar halinde operasyonlar başlatıldı.

Hava Kuvvetleri personelinin de aralarında bulunduğu şüphelilere  yönelik 4 etapta gerçekleştirilen operasyonlarda 333 şüpheli hakkında işlem  yapıldı.

FABRİKA BENZETMESİ 

 Alınan bilgiler ve deliler doğrultusunda örgütün yapılanması tamamen  deşifre edilerek şeması ortaya çıkarıldı. Polis, örgüt şemasını hazırlamak için  adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalıştı. Örgütün gizliliği ön planda tutarak  devletin içine sızmak için oluşturduğu birimlere ilişkin ayrıntılara ulaşıldı,  şüpheliler tek tek belirlendi. Eleman temin etme ve devlet içinde paralel  yapılanma şeklindeki illegal faaliyetlerde kilit pozisyonda olan kişiler deşifre  edildi.  Loğoğlu ve ekibi, bilgi sahibi, müşteki, şüpheli olmak üzere 2 bin  kişinin ifadesine başvurdu. Tespit edilen şüphelilerin çoğunun örgütün haberleşme  programı ByLock'u kullandıkları öğrenildi.  Şemanın en başındaki "Türkiye imamına" bağlı "bölge imamları"nın  bulunduğu, örgütün, 17-25 Aralık sürecinden sonra bölgeleri 7'den 5'e düşürdüğü  belirlendi. "İç Anadolu bölge imamı"na 23 ilin bağlı olduğu tespit edildi.

İki "İç Anadolu bölge imamı"nın yer aldığı örgütün Konya'da görev  yapan 9 "il imamı" tespit edildi. 1981'den bu yana yapılanma içine giren örgütün,  sadece Konya'da oluşturulan yüzlerce sohbet grubuyla binlerce kişiye ulaştığı  kaydedildi. Konya'da örgütle ilgili bin 100 ev belirlendi. Polis, şemayı "sivil yapılanma" ve "eğitim yapılanması" olarak iki  bölüme ayırdı. Fabrika gibi çalıştığı belirtilen örgütün, isteğe göre eleman  yetiştirdiği tespit edildi. Ürün olarak değerlendirilen örgüt mensuplarının  yetiştirildiği yer olan eğitim yapılanması, şemada "kırmızı" olarak gösterildi. Sivil yapılanmadan sağlanan "himmetler"in eğitim yapılanmasına  aktarıldığı belirlendi.

Örgüt için en değerli bölümü ise ünite yapılanmasının oluşturduğu,  "kurum ve mahrem ünite"ler olarak ikiye ayrılan bölümde, mahrem ünitelerde,  "askeriye, emniyet, adliye, avukatlar, akademisyenler"in bulunduğu tespit edildi. Örgütün ihtiyaca göre zeki çocukları belirleyip, küçük yaşlardan  itibaren bir amaca yönlendirerek hizmet etmeleri için hazırladığı kaydedildi.

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