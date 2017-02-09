Uzay istasyonunun camına futbol topu çarptı

Astronot Ellison Onizuka’ya ait olan ve Challenger mekiği patladığında uzaya fırlayan futbol topu, 30 yıl sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’nun camına çarptı

NASA’nın 1986’da uzaya fırlattığı ancak daha atmosfere çıkmadan patlayan Challenger uzay mekiğinin ölen 7 mürettebatından biri olan Ellison Onizuka’nın yanına aldığı futbol topu uzaya fırladı.

Onizuka’nın kızının ve lise futbol arkadaşlarının imzalarını taşıyan futbol topunun o günden beri Dünya’nın yörüngesinde dolaştığı geçen hafta Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) camına çarpınca ortaya çıktı.

ISS’deki Amerikalı astronot Shane Kimbrough topu görünce gözlerine inanamadı. Halen uzay görevini sürdüren astronot, topu Ellison Onizuka’nın kızı Janelle’e vermeye hazırlanıyor.

Bugün 48 yaşında olan Janelle Onizuka-Gillian, “Bu top babamın uzun zaman önce çıktığı misyonun hâlâ sürdüğünün bir ispatı” dedi.