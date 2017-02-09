Başkan Trump'ın basın sözücüs Sean Spicer, yaptırımların kaldırılmasının Kırım şartına bağlı olduğunu söyledi. Bir soruyu yanıtlayan sözcü, "BM'deki temsilcimiz bu konudaki duruşumuzu net olarak açıkladı: Rusya Kırım'dan çıkmadığı müddetçe yaptırımlar gözden geçirilmeyecek"dedi.
Reuters ajansı, bu sert açıklamanın Trump yönetimine Senato'dan gelen baskının neden olduğu yorumlarını öne çıkardı.
ABD'li senatörlerin, Başkan Donald Trump'ın Rusya'ya yaptırımları kaldırmasını engellemek için Kongre'ye veto hakkı getirecek bir yasa tasarısı sunacağı belirtildi. CNN'in haberine göre, senatörlerin bugün sunmayı planladığı 'Rusya Gözden Geçirme Yasası' tasarısı, Trump yönetimine yaptırımları kaldırma kararının gerekçeleri hakkında bir rapor sunma zorunluluğu getiriyor. 120 günlük bir gözden geçirme süresi de tanıyacak olan tasarı, nihai onay yetkisinin ABD Kongresi'ne verilmesini öngörüyor.
Tasarıya destek veren senatörlerden Cumhuriyetçi Parti Florida Senatörü Marco Rubio, 'Rusya, Ukrayna'dan çekilmeden önce' Beyaz Saray'ın yaptırımları kaldırma kararına karşı çıkma konusunda Senato'daki desteğin yüksek olduğunu kaydetti.
Geçen hafta ABD, siber saldırılar nedeniyle Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) yönelik uygulanan yaptırımları hafifletmişti.
ABD Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, FSB'nin 'bilgi teknolojisi ürünleri' için verdiği 'sertifika ve izinlerinin talep edilmesi, alınması, kullanılması ve lisans için ödeme yapılmasına' izin verildiği kaydedilmişti.
- Trump’ın ilk icraatı Türkleri heyecanlandırdıFransa'da nükleer santralde patlama!Osman Öztunç yeni albümü ‘Vazgeçme’ ile geliyorİran'dan açıklama: Görüşmeye hazırız!S&P'den yeni Türkiye açıklaması!Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı!Ülkü Ocaklarından çok sert tepkiİstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı4 terörist 150 kilo patlayıcıyla yakalandı!Trump'tan Rusya konusunda 'U' dönüşü
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:32 Güneş 07:59 Öğle 13:25 İkindi 16:11 Akşam 18:38 Yatsı 19:59
- 17°C Adana
- 10°C Adıyaman
- 3°C Afyon
- 7°C Ağrı
- 9°C Amasya
- 10°C Ankara
- 18°C Antalya
- 6°C Artvin
- 14°C Aydın
- 7°C Balıkesir
- BIST: 88.582 0.38
- Altın: 147,399 -0.58
- Dolar: 3,6917 -0.49
- Euro: 3,9470 -0.60
Trump'tan Rusya konusunda 'U' dönüşü
Başkan Trump'ın basın sözücüs Sean Spicer, yaptırımların kaldırılmasının Kırım şartına bağlı olduğunu söyledi. Bir soruyu yanıtlayan sözcü, "BM'deki temsilcimiz bu konudaki duruşumuzu net olarak açıkladı: Rusya Kırım'dan çıkmadığı müddetçe yaptırımlar gözden geçirilmeyecek"dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kurtardığı kobrayı öperken öldü
- Levent İnanır'dan kötü haber geldi
- Ajda Pekkan'ın evinde hayatını kaybetti
- İbrahim Kutluay sessizliğini bozdu
- Yüz nakilli Uğur Acar'a dizi teklifi
- Ünlü oyuncu domuz gribi oldu
- Mahkeme “Kurtlar Vadisi Darbe” kararını verdi!
- Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!
- Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim benim için...
- İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ziyaret
- Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim benim için...
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.