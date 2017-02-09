09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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Trump'tan Rusya konusunda 'U' dönüşü

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Trump'tan Rusya konusunda 'U' dönüşü
Bugüne kadar Rusya'ya yaptırımların kaldırılabileceği sinyalini veren Trump yönetimi, Senato'dan gelen baskıların da etkisiyle söylemini değiştirdi ve sertleştirdi.
Trump'tan Rusya konusunda 'U' dönüşü Trump'tan Rusya konusunda 'U' dönüşü Trump'tan Rusya konusunda 'U' dönüşü

Başkan Trump'ın basın sözücüs Sean Spicer, yaptırımların kaldırılmasının Kırım şartına bağlı olduğunu söyledi. Bir soruyu yanıtlayan sözcü, "BM'deki temsilcimiz bu konudaki duruşumuzu net olarak açıkladı: Rusya Kırım'dan çıkmadığı müddetçe yaptırımlar gözden geçirilmeyecek"dedi. 
 
Reuters ajansı, bu sert açıklamanın Trump yönetimine Senato'dan gelen baskının neden olduğu yorumlarını öne çıkardı.
 
ABD'li senatörlerin, Başkan Donald Trump'ın Rusya'ya yaptırımları kaldırmasını engellemek için Kongre'ye veto hakkı getirecek bir yasa tasarısı sunacağı belirtildi. CNN'in haberine göre, senatörlerin bugün sunmayı planladığı 'Rusya Gözden Geçirme Yasası' tasarısı, Trump yönetimine yaptırımları kaldırma kararının gerekçeleri hakkında bir rapor sunma zorunluluğu getiriyor. 120 günlük bir gözden geçirme süresi de tanıyacak olan tasarı, nihai onay yetkisinin ABD Kongresi'ne verilmesini öngörüyor.
 
Tasarıya destek veren senatörlerden Cumhuriyetçi Parti Florida Senatörü Marco Rubio, 'Rusya, Ukrayna'dan çekilmeden önce' Beyaz Saray'ın yaptırımları kaldırma kararına karşı çıkma konusunda Senato'daki desteğin yüksek olduğunu kaydetti.
 
Geçen hafta ABD, siber saldırılar nedeniyle Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) yönelik uygulanan yaptırımları hafifletmişti.
 
ABD Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, FSB'nin 'bilgi teknolojisi ürünleri' için verdiği 'sertifika ve izinlerinin talep edilmesi, alınması, kullanılması ve lisans için ödeme yapılmasına' izin verildiği kaydedilmişti. 

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