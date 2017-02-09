09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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4 terörist 150 kilo patlayıcıyla yakalandı!

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4 terörist 150 kilo patlayıcıyla yakalandı!
Gaziantep' te polis, Türkiye'de sansasyonel eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı 4 teröristi 150 kilo patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla gözaltına aldı.
4 terörist 150 kilo patlayıcıyla yakalandı! 4 terörist 150 kilo patlayıcıyla yakalandı! 4 terörist 150 kilo patlayıcıyla yakalandı!

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda Türkiye'de sansasyonel eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişi, 150 kilo patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı.

Gaziantep'te terör ve istihbarat birimleri Suriye'deki DEAŞ terör örgütünün üst düzey mensuplarının talimatı doğrultusunda bazı örgüt mensuplarının Türkiye'de sansasyonel eylem yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmanın ardından izine ulaşılan ve biri güvenlik güçlerince aranan 4 teröristin kimliği ve adresleri saptandı. Düzenlenen operasyonda teröristler yakalanırken, ifadeleri doğrultusunda gösterdikleri yerde eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada araziye gömülü patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gaziantep Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren örgütün üst düzey mensuplarının talimatları doğrultusunda bazı örgüt mensuplarının Türkiye'ye sansasyonel eylem yapacakları yönünde bilgiler elde edildiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"Bunun üzerine terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan ve 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan bir şüpheli ile birlikte, toplam dört şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ifadeleri ve yapmış oldukları yer göstermeleri neticesinde gerçekleşen aramalarda; 150 kilo ağırlığında, 24 adet patlayıcı madde ile irtibatlandırılmış metal ile güçlendirilmiş canlı bomba bel kuşağı ve 1 kalıp halinde 14 kg ağırlığında TNT patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 2 adet Kalaşnikof marka açılır kapanır dipçikli otomatik tüfek, 19 adet cep telefonlu bomba anahtar sistemi, 21 adet dijital saatli zaman ayarlı bomba anahtar sistemi, 20 adet canlı bomba basma butonlu bomba anahtar sistemi, 1 adet tabanca, 52 adet 7.62 mm çaplı fişek, 100 adet elektrikli kapsül, 300 adet normal kapsül, 1 adet top infilaklı fitil, 30 adet 9 mm çaplı dolu fişek, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, cep telefonu, sim kart ve hafıza kartı elde edilerek tamamına el konmuştur. Yakalanan dört şüpheli, haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiştir."

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