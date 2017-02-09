09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alınan İstanbulEmniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Savcılığın itirazı sonucu Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrasında gözaltına alınan Ö.C., Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden sonra Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Ö.C., tutuklandı.

Açığa alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış, önceki gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılığın dün yaptığı itiraz sonucu, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, Ö.C.'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmış ve Ö.C. yeniden gözaltına alınmıştı.

''ŞÜPHELİLERİ BİZZAT BEN YAKALATTIM''

Açığa alınan Ö.C. hakimlik ifadesinde, ''Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Bugüne kadar hiçbir suça karışmadım. Uyuşturucu ticaretiyle ilgili herhangi bir ilgi ve alakam yoktur. Ali isimli şahıstan banka kredisi çekmek suretiyle Başakşehir'de bir ev aldım. Tapu üzerime yapıldı. Fiilen kullanmadım. Benim için kiraya vereceğini söylemişti. Uyuşturucu madde bulundurduklarını duyunca şüphelileri bizzat ben yakalattım'' demişti.

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