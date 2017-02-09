09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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Ülkü Ocaklarından çok sert tepki

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Ülkü Ocaklarından çok sert tepki
Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Murat Yörük, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Ülkü Ocakları hakkında "Referandumda 'hayır' diyecekler" yorumuna sert tepki verdi.
Ülkü Ocaklarından çok sert tepki Ülkü Ocaklarından çok sert tepki Ülkü Ocaklarından çok sert tepki

Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Yörük yaptığı açıklamada, “Bir süredir bilindiği üzere ülkemiz ve milletimiz çok önemli tarihi bir süreçten geçmektedir. Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel yapmış olduğu bir açıklamada mensubu olmaktan şeref duyduğum ve hala uç beyliğini yapmakta olduğum Ülkü Ocakları mensupları hakkında haddi olmayarak yorum yapması şahsımı ve dava arkadaşlarımı üzmüştür. Tabi ki ülkücü olanlardan 'hayır' diyecekler olacağı gibi Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş olanlardan 'evet' diyenler de vardır. Biz Ülkü Ocaklılar bugüne kadar bizi hiçbir şekilde yanıltmayan Liderimiz Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği yolda yürüyeceğimizi ve bir kez daha beyan etmekteyiz” dedi.

Yörük sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne kadar Liderimiz Devlet Bahçeli önce ülkem ve milletim anlayışı ile hareket ederek dün yapmış oldukları grup toplantısında üzerine basarak bir kez daha beyan etmişlerdir ki Milliyetçi Ülkücü Hareket Devletin bekası için, Millet için, Cumhuriyet için, Türklük için ‘Evet’ demektedir.

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