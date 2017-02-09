CHP'de 'HDP' alarmı: İptal edildi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, merkez sağ siyasetin önde gelen isimleriyle bir araya geliyor.

İlk temasları da kendisi sağlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti örgütünü uyardı.

MİLLİYETÇİ MUHAFAZAKAR OYLARI İSTİYORLAR

Toplantılara "hayır" oyunu savunan merkez sağ, milliyetçi ve muhafazakar kesimden isimler katılıyor.

CHP-HDP İTTİFAKI YOKMUŞ

Yüz yüze görüşmelerde, CHP'nin "parti bayrağı kullanılmaması" kararı destek buldu. Milliyetçi muhafazakar tabanda "CHP ile HDP ittifakı" gibi bir algının oluşmadığı vurgulandı.

HDP'Lİ ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Ayrıca CHP merkezi karar ile hiçbir belediyesine hdp ile yapılan ortak etkinliğe salon vermeme kararı aldı. Beşiktaş, Avcılar ve Kadıköy Belediyesi'nin hayır etkinlikleri de HDP ile bir araya gelme kaygısı nedeniyle iptal edildi.

TAVSİYE RAPORLARI DA SUNULDU

Buluşmalarda, CHP liderine kampanya sürecine ilişkin tavsiyelerin yer aldığı raporlar da sunuluyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları ile paylaştığı raporda; "toplantıları millet düzenlesin, millet sözcüğünü AK Parti'nin elinden alıp, toplumu birleştirin", "hukuk ve demokrasiyi her zaman birlikte kullanın", "insan haklarına dayalı hukuk ve demokrasi vurgusu yapın" ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nun "Biz başkanlık sistemine karşıyız, muhatabımız Erdoğan değil" ifadesinin de milliyetçi kesimde destek bulduğu belirtiliyor. Hedefin "evet" oyu vermeyi düşünen vatandaşlar olması gerektiği vurgulandı.