Osman Öztunç yeni albümü ‘Vazgeçme’ ile geliyor

Ünlü sanatçı Osman Öztunç, yeni albümü ‘Vazgeçme’ ile coşkun bir şekilde geldi.

Daha önce sosyal medya hesaplarından yeni albümün kısa bir süre sonra tüm müzik marketlerde olacağını duyuran Osman Öztunç sevenlerini mutlu etti.

Yapımcılığını Olimpiyat Medya Müziğin üstlendiği, aranjör ve müzik yönetmenliğini Mustafa Beyazkuş’un yaptığı Osman Öztunç’un ‘Vazgeçme isimli yeni albümü Türkiye sevdalısı ve vatan millet aşığı olan herkeste büyük bir heyecan oluşturdu.

REFERANDUMDA ORTALIĞI KASIP KAVURACAK

Osman Öztunç, 2017 yılının bir şubat akşamın da ‘vazgeçme’ isimli albümü ile suskunluğunu bozdu. Vatan millet sevdalılarının dört gözle beklediği Osman Öztunç’un ‘Vazgeçme’ isimli eseri referandum sürecinde ortalığı kasıp kavuracak.

DİLLERE PELESENK OLACAK

Herkesin büyük bir beğeniyle dinleyeceği Osman Öztunç’un ‘Vazgeçme’ isimli albümü içinde aşk ve kavga şarkıları dillere pelesenk olacak. Habervaktim.com olarak yeni albümü Osman Öztunç’a başarılar diliyoruz.

İşte Osman Öztunç'un "Vazgeçme" isimli o eseri..