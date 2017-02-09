09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve Türkiye'yi korudu

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Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve Türkiye'yi korudu
Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine işaret ederek, önemli açıklamalarda bulundu.
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve Türkiye'yi korudu Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve Türkiye'yi korudu Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve Türkiye'yi korudu

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Dedim ki, halktan muhteşem bir destek alıyor. Allah onu ve Türkiye'yi korudu. Bunun nedeni de, bu kadar insana (sığınmacılara) sahip çıkmasıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir saati aşkın görüşme yapan İngiliz müzisyen Yusuf İslam, ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

Cat Stevens olarak ünlenen, Müslüman olduktan sonra adını değiştiren İslam, Türkiye'ye gelmesinin altında birçok nedenin yattığını belirterek, "Öncelikle, Türkiye'nin mültecilere sahip çıkarak ortaya koyduğu inanılmaz çalışma için desteğimizi sunmaya geldik. Birkaç ay önce de Gaziantep'e geldim ve burada çocuklara yönelik çalışmaların dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş en iyi çalışma olduğunu gördüm." diye konuştu.

İslam ayrıca kendi seslendirdiği şarkıyla hazırlanan, mültecilerin evlerinden ayrılma öykülerinin ele alındığı bir videonun "Yalnız değilsin (You Are Not Alone)" etiketiyle sosyal medyada yer aldığını kaydetti.

"Allah Erdoğan'ı ve Türkiye'yi korudu"

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinen İslam, "Ayrıca Türkiye'deki çok sarsıcı olayların ardından da desteğimizi göstermek istedik. Demokrasinin ve milletin iradesinin yanındayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü kılanın halktan aldığı destek olduğuna işaret eden İslam, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Dedim ki, halktan muhteşem bir destek alıyor. Allah onu ve Türkiye'yi korudu. Bunun nedeni de, bu kadar insana (sığınmacılara) sahip çıkmasıdır." ifadesini kullandı.

"İngiltere'nin kalbinde bir camiye sahip olmak çok önemli"

İslam, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanlığının İngiltere'de inşası devam eden Cambridge Camisi'ne verdiği destekten duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "Cambridge, İngiliz toplumunun bir anlamda beynidir. Bu yüzden İngiltere'nin entelektüel kalbinin merkezinde, İngiliz stili ve kültürünü de yansıtan güzel bir camiye sahip olmak çok önemli. Böyle bir destek görmek harika." değerlendirmesinde bulundu.

İslam dininin sembol, kavram ve değerlerini konu alan "Allah için Elif (A is for Allah)" sergisinin Türkiye'de açılması talebini de dile getiren İslam, sergide dinin ruhani boyutunun renk, müzik ve ses destekli bir şekilde görülebileceğini söyledi.

Müslüman Akademisyenler Vakfının girişimi, Türkiye'nin maddi katkıları ve desteğiyle inşa süreci devam eden Cambridge Camisi'nin 2018 yılı kasım ayında açılması hedefleniyor.

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