09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'den iğrenç sözler

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Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'den iğrenç sözler
Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil, Halk TV'de Nilhan Osmanoğlu hakkında belaltı muhabbeti yaptı.
Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'den iğrenç sözler Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'den iğrenç sözler Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'den iğrenç sözler

Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Osmanoğlu'nun "Galatasaray'a ait olan Suada bizim" açıklamaları Halk TV'de yayınlanan Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arena'sı programında iğrenç bir muhabbete konu edildi.

YILMAZ ÖZDİL'LE MÜJDAT GEZEN'DEN İĞRENÇ SÖZLER

Programın konuklarından Yılmaz Özdil, telefonla bağlanan Müjdat Gezen'e; "Bir tane sultan var bugün Sultan Abdülhamid'in torunu. Onun aslında bir dükkanı varmış ben bugün öğrendim. Sana oradan bir saltanat fesi alıp Uğur'la (Uğur Dündar) ziyarete geleceğiz. " dedi.

İkili arasındaki muhabbet sonrasında ise şöyle gelişti:

Müjdat Gezen: Bekliyorum. Ayrıca Yılmaz ben kadını beğendim yahu.

Yılmaz Özdil: Ada'yı veresin mi geldi abi?

Müjdat Gezen: Ada'yı değil ama neyse sonra konuşuruz.

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