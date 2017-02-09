09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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El Bab'da ilçe merkezine böyle girildi!

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Türk Silahlı Kuvvetleri desteğiyle El Bab'a operasyon düzenleyen Özgür Suriye ordusuna bağlı birlikler, ilçe merkezine operasyon başlattı.
El Bab'da ilçe merkezine böyle girildi!
El Bab'da ilçe merkezine böyle girildi! El Bab'da ilçe merkezine böyle girildi! El Bab'da ilçe merkezine böyle girildi!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 170'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait toplam 253 hedef, havadan ve karadan vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri desteğiyle El Bab'a operasyon düzenleyen Özgür Suriye Ordusuna bağlı birlikler, ilçe merkezine operasyon başlattı.

EL BAB'DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle El Bab şehir merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde devam eden operasyonda, terör örgütü DEAŞ’in elinde bulunan El Bab şehrini kuşatan Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), şehir merkezine ilerliyor. Çevre köyleri DEAŞ’tan temizleyen ÖSO, terör örgütüne ağır darbe vuruyor. Ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda, El Bab kentinin DEAŞ’tan temizlenmesi için operasyonlara hız verildiği ve DEAŞ’la sıcak temas sağlandığı görülüyor.

KOALİSYON UÇAKLARI DA KATILDI

Koalisyon Güçleri tarafından; Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen 3 hava harekâtı sonucunda, 2 havan, 2 tünel girişi, 1 bombalı araç ve 1 araç imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

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