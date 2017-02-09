Dolar düşüşe geçti

Gün boyu dar bantta yükseliş ve düşüş arasında gidip gelen kur TCMB Başkanı'nın açıklamaları ve gelişen piyasalardaki yükselişe paralel olarak 3.68'li seviyelere indi.



Sabah saatlerinde 3.71 seviyelerinde seyreden kur daha sonra yükselişe geçerek 3.72'yi aştı. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra'da yaptığı sunumda 'TCMB'nin tüm araçlarını kullanmaya devam edeceği'ni belirtmesinin ardından kur %0.8 düşüşle 3.6894'e kadar geriledi.



Dün 3.75'i test eden kur daha sonra dolar endeksindeki düşüşle beraber gerileyerek 3.70'in de altına inmişti.