Gün boyu dar bantta yükseliş ve düşüş arasında gidip gelen kur TCMB Başkanı'nın açıklamaları ve gelişen piyasalardaki yükselişe paralel olarak 3.68'li seviyelere indi.
Sabah saatlerinde 3.71 seviyelerinde seyreden kur daha sonra yükselişe geçerek 3.72'yi aştı. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra'da yaptığı sunumda 'TCMB'nin tüm araçlarını kullanmaya devam edeceği'ni belirtmesinin ardından kur %0.8 düşüşle 3.6894'e kadar geriledi.
Dün 3.75'i test eden kur daha sonra dolar endeksindeki düşüşle beraber gerileyerek 3.70'in de altına inmişti.
09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
- ABD'den çarpıcı Türkiye anketi!Putin'den Erdoğan'a El Bab ve Rus uçağı telefonuTSK: Rus jetleri kazaen Türk askerlerini vurduO akademisyenlere sahip çıktı!Beklenen haber geldi!Dolar düşüşe geçtiBüyük ihanet!Rusya ve Türkiye arasında vize kolaylaşacakişte Güne Damga Vuran ManşetlerUzay istasyonunun camına futbol topu çarptı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:32 Güneş 07:59 Öğle 13:25 İkindi 16:11 Akşam 18:38 Yatsı 19:59
- 19°C Adana
- 11°C Adıyaman
- 9°C Afyon
- 8°C Ağrı
- 12°C Amasya
- 9°C Ankara
- 17°C Antalya
- 7°C Artvin
- 17°C Aydın
- 6°C Balıkesir
- BIST: 88.830 0.66
- Altın: 146,268 -1.34
- Dolar: 3,6908 -0.51
- Euro: 3,9358 -0.89
Dolar düşüşe geçti
Gün boyu dar bantta yükseliş ve düşüş arasında gidip gelen kur TCMB Başkanı'nın açıklamaları ve gelişen piyasalardaki yükselişe paralel olarak 3.68'li seviyelere indi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dolar düşüşe geçtiGün boyu dar bantta yükseliş ve düşüş arasında gidip gelen kur TCMB Başkanı'nın açıklaması sonrası 3.70'in altına gevşedi.
S&P'den yeni Türkiye açıklaması!Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'deki bankalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Altın 3 ayın zirvesinde! İşte çeyreğin fiyatıKüresel piyasalardaki gelişmelerle altının on fiyatı 3 ayın zirvesine çıktı.
Enerjiye 3 milyar dolarlık dev finansman yoldaBakan Albayrak, “Ekibimizin uluslararası yatırım bankalarıyla yürüttüğü enerji projeleriyle ilgili 3 milyar dolarlık finansman paketini 2017’de hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kurtardığı kobrayı öperken öldü
- Levent İnanır'dan kötü haber geldi
- Ajda Pekkan'ın evinde hayatını kaybetti
- İbrahim Kutluay sessizliğini bozdu
- Yüz nakilli Uğur Acar'a dizi teklifi
- Ünlü oyuncu domuz gribi oldu
- Mahkeme “Kurtlar Vadisi Darbe” kararını verdi!
- Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!
- Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim benim için...
- İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ziyaret
- Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim benim için...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.