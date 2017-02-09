ABD'den çarpıcı Türkiye anketi!

Kamuoyu araştırma şirketi Gallup’un yeni anketine göre, Türkler yabancı 4 ülke arasında en çok Almanya’ya olumlu bakıyor.

Amerika’nın Sesi’nin çatı kurumu ABD Yayın Kurulu’nun girişimiyle araştırma şirketi Gallup tarafından düzenlenen ankete göre Türkler’in büyük bir kısmı, Amerika’ya karşı olumsuz görüşlere sahip.

EN BÜYÜK DESTEK ALMANYA'YA

Gallup araştırma şirketinin Türkiye’de yapmış olduğu bir araştırma sonucuna göre, Türkler yabancı ülkelerden % 48,9 oranla en çok Almanya’ya destek veriyor.

ABD HAKKINDA OLUMLU DÜŞÜNENLERİN ORANI YÜZDE 35

Araştırmaya göre tüm katılımcılar arasında yüzde 35’lik kesim Amerika’ya ‘çok olumsuz’ baktıklarını söylerken, yüzde 19’u ‘biraz olumsuz’, yüzde 27’si ‘biraz olumlu’, yüzde 7’si de ‘çok olumlu’ şeklinde görüş bildirdi.

RUSYA'NIN OLUMSUZ İMAJI

Türkler % 33,7 oranla İngiltere’yi desteklerken, Rusya hakkında olumlu düşünenlerin oranı %25,8, olumsuz düşünenlerin oranı ise %44,1.