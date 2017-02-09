Muslera o geceyi anlattı! Tankları gördüğümde...

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Santra Dergi'nin Şubat sayısına konuk oldu.

Uruguaylı file bekçisi, Türkiye'deki hayatından gelecek planlarına kadar her şeyi anlattı.

VOLKAN SAHADA TARAFTAR GİBİ

Süper Lig'deki diğer kalecileri de değerlendiren Uruguaylı kaleci, “Başakşehir’den Volkan Babacan çok yetenekli kaleci, Bursaspor'dan Harun Tekin, Osmanlıspor'dan Karcemarskas, Gaziantep'ten Gökhan çok formda bu sezon. Adanasporlu İtandje da çok etkili oldu. Fenerbahçeli Volkan Demirel ise farklı. Tam bir taraftar gibi sahada. Yılbaşında Dubai’de karşılaştık. Eşlerimizle bir süre aynı masada oturup sohbet ettik” diye konuştu.

15 TEMMUZ'DA KOLTUĞUN ARKASINA SAKLANDIM

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda olduğunu ve korku dolu anlar yaşadığını açıklayan Uruguaylı file bekçisi, “Ben aslında 20 Temmuz’da İstanbul’a gelecektim. Hocamız benden erken gelip kampa katılmamı istedi. İstanbul’da bir gece kalacak sonra sabah Avusturya’ya uçacaktım. Olay çıkmadan 15-20 dakika önce havaalanındaydım. Tankları gördüğümde gösteri veya tatbikat gibi bir şey var sandım. THY’de çalışan ve beni hep karşılayan Türk arkadaşım olayları anlatınca büyük bir şok yaşadım. Havalimanına yakın oturduğum için balkondan video çekerken, sonik patlama denen şey oldu. Daha önce böyle bir tecrübem yoktu ve sesle beraber içeri koşup koltuğun arkasına atladım! Elbette şimdi gülüyoruz ama çok acayip bir geceydi. Kampa da katılamadım ve evimin salonunda hazırlıklarıma devam ettim" dedi.