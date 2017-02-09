Türk birliğinin vurulmasıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama!

TSK'dan yapılan açıklamada Rus savaş uçağının DEAŞ hedeflerine hava harekatında kazaen Türk askerinin bulunduğu bir binayı vurduğu, 3 askerin şehit olduğu belirtildi.

11 asker yaralandı. Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Danışmanı Dmitri Peskov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, Putin'in Rus Hava Kuvvetleri'nin kazayla açtığı ateş sonucunda Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Erdoğan'a başsağlığı dilediğini doğruladı.

BİR AÇIKLAMA DA RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Rus uçağının kazayla açılan ateş sonucunda 3 Türk askerlerinin hayatını kaybettiğini resmi olarak doğruladı.



Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov Türk mevkidaşı Hulusi Akar'a Rus uçağının kazayla açtığı ateş sonucunda 3 Türk askerinin hayatını kaybetmesi sebebiyle başsağlığı diledi" denildi.

Gerasimov Türk mevkidaşı ile yaptığı telefon konuşmasında, Suriye'de terör örgütleriyle mücadele konularını ve Halep'teki durumu görüştü.