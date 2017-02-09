09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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Derbinin faturası çok ağır oldu!

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Derbinin faturası çok ağır oldu!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Tosic’e 4 maç, Van Persie’ye 3 maç, Şenol Güneş'e 1 maç ceza verildi.
Derbinin faturası çok ağır oldu! Derbinin faturası çok ağır oldu! Derbinin faturası çok ağır oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupasında yapılanBeşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı.

Kurul, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama, siyah-beyazlı futbolcu Dusko Tosic'e 4 maç, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'ye 3 maçve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 1 maç men ile Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak'a ise 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

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