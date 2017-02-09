09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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Bir telefon da Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan!

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Bir telefon da Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan!
El Bab'ta yaşanan talihsiz olayla ilgili Rusya Genelkurmay Başkanı, Akar'ı telefonla aradı.
Bir telefon da Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan! Bir telefon da Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan! Bir telefon da Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan!

Rus jetlerinin kazaen Türk birliğini vurmasıyla ilgili askeri kaynaklardan gelen bilgiye göre RusyaGenelkurmay Başkanı, Orgeneral Akar'ı arayarak üzüntülerini dile getirdi.

Askeri kaynakların açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kazayla ilgili olarak bugün akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Orgeneral Gerasimovmeydana gelen talihsiz olay nedeniyle Orgeneral Akar’a üzüntülerini bildirerek başsağlığı dileklerinde bulunmuştur."

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