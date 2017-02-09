MHP lideri Devlet Bahçeli çok set çıktı: Fitneciler propaganda yapsalar da...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Dedikoducular vızır vızır gezip dolaşsa da fitneciler hiç durmayıp, aleyhimize propaganda yapsalar da evet MHP ebediyete kadar vardır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 8-9 Şubat 1969'da milletin temiz sinesinden üç hilal sancağının tıpkı güneş gibi doğarak yükseldiğini belirterek, 48 yıl önce MHP'nin ebedi yürüyüşüne başladığını ifade etti.

"Milliyetçi Hareket Partisi, kaynağını Ötüken'de bulmuş, anlamını Türk-İslam ülküsünde görmüş bir Türk destanı, akıl ve ahlak burcudur" görüşünü paylaşan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Dile kolay, tam 48 yılı geride bıraktık. 48 yıldır haklı mücadelemizi sürdürüyoruz. 48 yıldır onurla, milletimizle omuz omuza var oluşumuzun kavgasını veriyoruz. 48 yıldır nice badirelere uğradık. Ama hiçbir tuzak, kumpas, hain emel, işbirlikçi niyet bizi durduramadı. Bundan sonra da durduramayacaktır."

El Bab'da şehit olan askerler

Türklüğün kervanının asırlar evvel yola koyulduğunu, 48 yıl önce siyasallaşıp, toplumsallaştığını belirten Bahçeli, sonsuza kadar da bu "Ülkü kervanının" yoluna devam edeceğini vurguladı.

Bahçeli, paylaşımında "Dedikoducular vızır vızır gezip dolaşsa da fitneciler hiç durmayıp, aleyhimize propaganda yapsalar da evet MHP ebediyete kadar vardır. Merhum Başbuğumuza, bir hilal uğruna hain saldırılar sonucunda toprağa düşen aziz ülkü şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca, El Bab'da dün ve bugün şehit olan sekiz kahramanımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyor, yaralı evlatlarımıza şifa diliyorum. Türk milletinin güvenliği ve geleceği için karşılıksız mücadele eden korkusuz ve gözü pek kardeşlerimle iftihar ediyorum. Milletimizin hayır duası ve MHP'nin desteği, terörizmin peşine düşen, demir pençelerini hainlere indiren cesur ve vatansever kardeşlerimledir." ifadesine yer verdi.