09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:32Güneş 07:59Öğle 13:25İkindi 16:11Akşam 18:38Yatsı 19:59
    • 8°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 88.830 0.66
  • Altın: 145,794 -1.66
  • Dolar: 3,6822 -0.75
  • Euro: 3,9239 -1.19

MHP lideri Devlet Bahçeli çok set çıktı: Fitneciler propaganda yapsalar da...

»
MHP lideri Devlet Bahçeli çok set çıktı: Fitneciler propaganda yapsalar da...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Dedikoducular vızır vızır gezip dolaşsa da fitneciler hiç durmayıp, aleyhimize propaganda yapsalar da evet MHP ebediyete kadar vardır." dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli çok set çıktı: Fitneciler propaganda yapsalar da... MHP lideri Devlet Bahçeli çok set çıktı: Fitneciler propaganda yapsalar da... MHP lideri Devlet Bahçeli çok set çıktı: Fitneciler propaganda yapsalar da...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 8-9 Şubat 1969'da milletin temiz sinesinden üç hilal sancağının tıpkı güneş gibi doğarak yükseldiğini belirterek, 48 yıl önce MHP'nin ebedi yürüyüşüne başladığını ifade etti.

"Milliyetçi Hareket Partisi, kaynağını Ötüken'de bulmuş, anlamını Türk-İslam ülküsünde görmüş bir Türk destanı, akıl ve ahlak burcudur" görüşünü paylaşan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Dile kolay, tam 48 yılı geride bıraktık. 48 yıldır haklı mücadelemizi sürdürüyoruz. 48 yıldır onurla, milletimizle omuz omuza var oluşumuzun kavgasını veriyoruz. 48 yıldır nice badirelere uğradık. Ama hiçbir tuzak, kumpas, hain emel, işbirlikçi niyet bizi durduramadı. Bundan sonra da durduramayacaktır."

El Bab'da şehit olan askerler

Türklüğün kervanının asırlar evvel yola koyulduğunu, 48 yıl önce siyasallaşıp, toplumsallaştığını belirten Bahçeli, sonsuza kadar da bu "Ülkü kervanının" yoluna devam edeceğini vurguladı.

Bahçeli, paylaşımında "Dedikoducular vızır vızır gezip dolaşsa da fitneciler hiç durmayıp, aleyhimize propaganda yapsalar da evet MHP ebediyete kadar vardır. Merhum Başbuğumuza, bir hilal uğruna hain saldırılar sonucunda toprağa düşen aziz ülkü şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca, El Bab'da dün ve bugün şehit olan sekiz kahramanımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyor, yaralı evlatlarımıza şifa diliyorum. Türk milletinin güvenliği ve geleceği için karşılıksız mücadele eden korkusuz ve gözü pek kardeşlerimle iftihar ediyorum. Milletimizin hayır duası ve MHP'nin desteği, terörizmin peşine düşen, demir pençelerini hainlere indiren cesur ve vatansever kardeşlerimledir." ifadesine yer verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya tepkiKılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya tepkiCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, El Bab'da yaşanan kaza sonucu şehit olan 3 asker hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli çok set çıktı: Fitneciler propaganda yapsalar da...MHP lideri Devlet Bahçeli çok set çıktı: Fitneciler propaganda yapsalar da...MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Dedikoducular vızır vızır gezip dolaşsa da fitneciler hiç durmayıp, aleyhimize propaganda yapsalar da evet MHP ebediyete kadar vardır." dedi.
ABD'den Türkiye'ye bir kritik telefon daha!ABD'den Türkiye'ye bir kritik telefon daha!ABD Başkan Yardımcısı bugün akşam saatlerinde Başbakan Binali Yıldırım ile telefonda görüşecek.
CHP'li Aziz Kocaoğlu'ndan başkanlık çarkıCHP'li Aziz Kocaoğlu'ndan başkanlık çarkı"Başkanlık sistemi olmaz diye bir şeyim yok" diyen Aziz Kocaoğlu, gelen tepkiler üzerine "hayır" için çalışacağını söyledi.
Erdoğan ve Trump'ın ilk görüşmesinden çıkan 6 mesajErdoğan ve Trump'ın ilk görüşmesinden çıkan 6 mesajGörüşmede Erdoğan Trump’a 6 konuda mesaj verdi. İki lider, FETÖ’ile mücadele, teröre karşı ortaklık, Bab ve Rakka’da birliktelik gibi konuları görüştü.
Başbakan Yıldırım ve Bahçeli yarın görüşecekBaşbakan Yıldırım ve Bahçeli yarın görüşecekBaşbakan Binali Yıldırım, yarın saat 15.00'te MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.
  • AK Parti sahaya iniyor! Referandum stratejisi belli oldu08 Şubat 2017 Çarşamba 16:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan : Karşılarında beni bulurlar08 Şubat 2017 Çarşamba 14:51
  • CHP'li Çam: CHP cami duvarı kadar kutsaldır08 Şubat 2017 Çarşamba 13:02
  • Erdoğan ve Trump anlaştı!08 Şubat 2017 Çarşamba 10:58
  • Referandumda CHP-HDP ittifakı belgelendi08 Şubat 2017 Çarşamba 10:15
  • “Erdoğan’ı da tercih etseler Perinçek’i tercih etmiş olurlar”08 Şubat 2017 Çarşamba 09:10
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü!08 Şubat 2017 Çarşamba 08:10
  • Devlet Bahçeli'nin açıklamasına Erdoğan'dan cevap07 Şubat 2017 Salı 23:10
  • Erdoğan'dan anayasa teklifine onay açıklaması07 Şubat 2017 Salı 23:07
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize yutturmasın07 Şubat 2017 Salı 22:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri