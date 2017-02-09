09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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ABD'li komutan: Çıkmazdayız, asker gönderin

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Afganistan'da bulunan ABD askerinin komutanı olan Orgeneral John Nicholson, Afganistan'da zor durumda ve çıkmazda olduklarını ifade ederek Washington'dan asker istedi.
ABD'li komutan: Çıkmazdayız, asker gönderin
ABD'li komutan: Çıkmazdayız, asker gönderin ABD'li komutan: Çıkmazdayız, asker gönderin ABD'li komutan: Çıkmazdayız, asker gönderin

ABD’nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı Orgeneral John Nicholson, ABD Senatosundaki oturumda Afganistan'daki durumun “çıkmazda” olduğunu belirtti ve Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve destek için birkaç bin askere daha ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Amerikan ordusunun Afganistan'daki bir numaralı ismi olan Orgeneral Nicholson, Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde "Afganistan’daki Durum" başlıklı oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

"AFGANİSTAN'DA ÇIKMAZDAYIZ"

Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain’in Afganistan’daki güvenlik durumu ile ilgili genel bir değerlendirme yapmasını istediği Nicholson, “Afganistan’da çıkmazdayız” ifadelerini kullandı.

"AFGAN ORDUSUNUN KAYIPLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Afgan güvenlik güçlerinin Taliban ve diğer silahlı örgütlere karşı verdiği kayıpların, orduya yapılan istihdamdan yüksek olduğunun altını çizen Nicholson, Afgan ordusunun kayıplarının sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

"BİRKAÇ BİN ASKER DAHA LAZIM"

if9u2_1486666893_7006.jpgABD ve NATO müttefiklerinin ülkede bulundurduğu asker sayısının yeterli olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Nicholson, “Terörle mücadele görevleri için yeterli  kaynağım var ancak eğitim, tavsiye ve yardım görevleri için birkaç bin kişilik eksiğimiz var. Bu rakam NATO’nun eğitim ve destek misyonu için söz konusu, dolayısıyla ABD’den veya müttefiklerimizden sağlanabilir.” yanıtını verdi.

"ZOR DURUMDA KALIYORUZ"

Eğitim ve destek güçlerini ülkenin çeşitli bölgelerine dağıttıkları için belirli zamanlarda güvenlik konularında zor durumda kaldıklarını savunan ABD’li komutan, sabah saatlerinde Amerikalı bir özel harekat askerinin Sangin bölgesinde öldürüldüğünü belirtti.

"Bölgede birçok terör grubunun yuvalandığına" dikkati çeken Nicholson, ABD’nin Afganistan’daki kuvvetlerinin Afgan hükümeti ve ordusunun istikrarını sağlamakla meşgul olduğunu, bunun yanında bölgeye ayrıca "küresel terörle mücadele stratejisi" ile yaklaşarak bölgedeki terör gruplarına müdahale edilmesi önerisinde bulundu.

"AFGANİSTAN'A RUSYA VE İRAN MÜDAHALE EDİYOR"

ABD’li komutan, Afganistan’ın içişlerindeki karışıklığa ek olarak İran ve Rusya gibi dış güçlerin de ülkenin içişlerine müdahale ettiğini öne sürdü.

Nicholson, İran’ın su ve ticaret gibi konularda Afganistan ile ilişki kurduğunu ancak ABD ile NATO’nun, Tahran'ın bu ülkedeki çabalarından rahatsız olduğunu savundu.

Rusya’nın müdahalesine yönelik ise Nicholson, "Moskova’nın ABD ve NATO’nun altını oymak adına Taliban’ın söylemlerini meşrulaştırıcı faaliyetlerde bulunduğunu" iddia etti. Rusya’nın örgüte ekipman veya silah sağladığına dair ellerinde bir kanıt olmadığını belirten Nicholson, şöyle devam etti:

“Rusya’nın müdahalesi bu yıl daha da zor oldu. Öncelikle, açık bir şekilde Taliban’ı meşrulaştırdılar. Ortaya attıkları söylem şu, Taliban DEAŞ ile mücadele ederken, Afgan hükümeti DEAŞ ile mücadele etmiyor ve dolayısıyla bu sayede bu grup (DEAŞ) bölgeye yayılabilir. Bu yanlış bir söylem.”

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