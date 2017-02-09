09 Şubat 2017 Perşembe13 C.Evvel 1438
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Rusya Güvenlik Konseyi'nde gündem Türkiye!

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Putin, toplantıda Rusya Güvenlik Konseyi üyelerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi konusunda bilgilendirdi.
Rusya Güvenlik Konseyi'nde gündem Türkiye!
Rusya Güvenlik Konseyi'nde gündem Türkiye! Rusya Güvenlik Konseyi'nde gündem Türkiye! Rusya Güvenlik Konseyi'nde gündem Türkiye!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya'ya ait bir savaş uçağı tarafından terör örgütü DEAŞ hedeflerine düzenlenen hava harekatında kazaen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç askerin şehit olmasını görüştü.

PUTİN GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ BİLGİLENDİRDİ

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi üyelerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a El Bab'da kaza neticesinde şehit düşen askerler için taziyelerini ilettiği telefon görüşmesi konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

SAVUNMA BAKANI PUTİN'E RAPOR VERDİ

Toplantıda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun konuyla ilgili Putin'e rapor vererek, iki ülke genelkurmay başkanlarının Suriye'de terörle mücadelede daha sıkı koordinasyon sağlanması kararı aldığını söylediği ifade edildi.

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