Bugün okunması tavsiye edilen dualar

Cuma günleri okunması tavsiye edilen dualar ve Esmalar:
İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.
Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.
Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.
Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar
Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.
Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.
Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.
10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.
Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.
Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.
Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.
Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.Cuma günü Sabah’.
YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirrisen istegin kabul olur.
alintidir
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Dualar
Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde Allah’dan isteyin. Dua edin.
Cuma günü”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram”” bu dua ile dua eder ve Allah’dan isterse ,Allah mutlaka duanıza karşılk verir.
Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğinizi dileyin, sıkıntınız gider,huzur vr rahata erersiniz.
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Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla
aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]
(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]
(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan
edilir.) [Taberani]
(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.) [İsfehani]
(Cuma günü gusledenin günahları affolur.) [Taberani]
(Cuma günü sabah namazından önceEstagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.) [İbni Sünni]
(Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü
teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.)
Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.”
Cumâ namazından sonra şu duâyı okumak müstehabdır: Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.
Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, Mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir.
Bu duâya devam edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtâc etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır.
Abdullah bin Ömer buyurdu ki: Hâceti olan bir kimse çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra şu duâyı okursa Allahü teâlâ’nın izni ile duâsı kabûl olur.
Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî, diyerek hâcetini söylemelidir.
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Hacet'lerin Kabulü için Cuma Günü Okunan Güzel Bir Dua
La İlahe İllallah Cumanın Sebebiyle, Muhammedün S.A.V Resulullah Gerek
Yüzünün Gölgesiyle Dünya Ve Ahiret Muradımı Ver Melekler Duasıyla Ya
Vedüdüm, Sensin Maksudum, Kulhuvallahu Ehad Binbir Kere Ya Samed Cennet
Kapılarını Aç Benim Günahımdan Geç Benim Günahım Var İsa Senin Gibi
Hakk’ım Var Muhammed Aleyhisselam Gibi Dostum Var İlahi Kabre Vardığım
Gece Lutfeyle Yalnız Kaldığım Gece Bilmediğimi Bildir Kabrimi Nur İle
Doldur Kevser Şarabına Bandır Ulu Cemal’ini Göster Estağfiruliah
İstiğfarın Ben Zayıf Günahkar Kulun Ya Celil Ya Cabbar Sen Bağışla
Günağımı Ya Settar İlahi Cennetini Cemal’ini Göster Bana Gece Gündüz
Yalvarırım Sana Dünya Ve Ahiret Muradımı Ver Bana Rabbim Allah Fikrim
Zikrullah Kalbimin Nuru Resulullah Evvelim Allah Ahirim Allah La İlahe
İllallah Muhammedün S.A.V Resulullah
Cuma Günümüz Var İslam Dinimiz Var Muhammed S.A.V Gibi Şahımız Var
Allah Dedim Dostum Dedim Doksandokuz İsmine Mühür Vurdum Üstüne
Estağfirullah Ve Etübü İleyh, Sırrım Subhanım Allah, Derdim Dermanım
Allah, Gafil Kulun Gama Düşmüş, Yetiş İmdadına Ya Muhammed.
Kulhuvallahü Ehad; Binbir Kere Ya Samed, Keremler Şahı Muhammed, Umarım
Senden Şefaat. Muhammed Mustafa Sözüm, İhlas-I Şerifle Yundu Yüzüm,
Ayet-El Kürsi Hakkı İçin Sen Kabul Eyle Sözüm. Bugün Cuma Günüdür,
Dinim İslam Dinidir. Dinim İslam Olduğuna Yedi Binin Nısfına Mühürledim
Üstüne. La İlahe İllallah.
Üç Muradım Var Allahım, Biri Cennet , Biri Muradımın Kabulünü Bilmek,
Biri Didarını Görmek Cemal’ini Göster Bana Cennetine Davet Et Allah’ım
Kalbimizde Kanaat Kabrimizde Rahatlık Sıratta Selamet Tatlı Canımız
Sana Emanet Son Nefesimizde Selametler İhsan Eyle Kabir Dualarımızı
Asan Eyle Cennetinle Cemal’ini Cümleyle Beraber Banada Nasip Eyle La
İlahe İllallah Selalar Duası İçin , Muhammedün S.A.V Resulullah Arş-I
Gölgesi İçin Selalar Duası İçin Bir Allah İsmi Ya Celil Etme Sefil
Gönder Delil İlahi Yarabbi Hacetimizi Rahmet Deryasına Ulaştır Duaya
Açılan Elleri İcabete Eriştir Allah’ım Senden Başka Kimsemiz Yoktur La
İlahe İllallah Arş-I Alaya Muhammedün S.A.V Resulullah Şükür Mevlaya
Gani Allah Dualarımızın Kabul Olmasını Dileriz Ya Rabbi Ya Rabbena Her
Halimiz Malumdur Sana İnayet Eyle Yüzbinkere Hamd Ederiz Sana Cennet-İ
Ala’da Cemalini Göster Bize La İlahe İllallah Günahlarımızı Affeyle
Muhammedün S.A.V Resulullah Makamımızı Nur Eyle İalahi Ya Rabbim Son
Nefesimizde Kendimize Hakim Olamadığımız Zaman Bu Duayı Sana Emanet
Ediyoruz Erde Geçte Dağda Taşda Sen Yetiştir Son Nefesde
Ya Muhammed Salatu Sala’ya Yolladım Mevla’ya Sen Bizim Muradımızı Ver
Allah’ım Gelecek Cumaya La İlahe İllallah Ve Celle Celalühü Edası İle
Muhammedün S.A.V Resulullah Gölgesi İle Rabbim Muradımızı Ver Melekler
Duası İle
La İlahe İllallah Kalbimizi Karartma La İlahe İllallah Rızkımızı
Azaltma La İlahe İllallah Kabrimizi Daraltma La İlahe İllallah Senden
Başka Kapı Arartma La İlahe İllallah Sabır Muhammedün S.A.V Resulullah
Azapsız Kabir Nasip Eyle
Allah’ım Bizi Affeyle Her Derdimizi Defeyle Rızkımızı Bol Eyle
Kabrimizi Nur Eyle Kabre Girdiğimiz Zaman Sual Meleklerini Asan Eyle
Evvelim Allah Ahirim Allah
Kalbimde Beytullah La İlahe İllallah Muhammedün S.A.V Resulullah Eşhedü
Enla İlahe İllallah Ve Eşhedü Enna Muhammeden Abduhu Ve Resuluhu
Diyerek Çene Kapamak Nasip Eyle Allah’ım Şeytanın Şerrinden Düşmanın
Mekrinden Bilhassa Nefsimizin Şerrinden Kabirdeki Yılanlardan Ölümün
Dehşetinden Kabrin Dehşetinden Sıratın Zulmetinden muhafaza eyle ÖLÜMÜN
HAYIRLISINI ÜÇ AYLARIN BİRİSİNİ YASİN’İN YARISINI OKURKEN ÖLMEYİ NASİP
EYLE YARABBİ
El fatiha