10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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İhraç edilen akademisyenler talimatı PKK'dan aldı!

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İhraç edilen akademisyenler talimatı PKK'dan aldı!
KHK ile memuriyetten atılan akademisyenlerin büyük bölümü PKK lehine yayınlanan skandal bildiriye imza atmıştı.
İhraç edilen akademisyenler talimatı PKK'dan aldı! İhraç edilen akademisyenler talimatı PKK'dan aldı! İhraç edilen akademisyenler talimatı PKK'dan aldı!

KHK ile memuriyetten atılan akademisyenlerin büyük bölümünün PKK lehine yayınlanan skandal bildiriye imza atan isimler olduğu belirlendi. 1128 akademisyen KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat'ın "'Aydınlar özyönetimlere sahip çıksın' çağrısında bulunması üzerine PKK lehine bildiri yayınlamıştı. İbrahim Kaboğlu da bildiriye imza atmıştı.

PKK'nın güdümünde yayın yaptığı iddia edilen ANF News adlı internet sitesinde geçen 22 Aralık 2015'te ''Demokrasi güçleri ayaklanarak öz yönetimlere sahip çıkmalı'' başlıklı bir haber yayınlandı.

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Haberde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat'ın aydın ve demokratik çevrelere ve Kürtlere özyönetim ilanlarına sahip çıkma çağrısında bulunduğu iddia edildi. AK Parti'ye ait binalara ve yerlere saldırının meşru olduğunu belirten Hozat'ın, 'Bu kadar şiddetli katliam ve soykırım karşısında yapılan olan şey, her yerde mücadeleyi ve direnişi yükseltmek ve her yere yaymaktır' dediği belirtildi.

AMAÇ TÜRKİYE ALEYHİNDE KARA PROPAGANDA!

Hozat'ın bu sözlerle akademisyenlere talimat verdiği iddia edildi. İstanbul Başsavcılığı'nın Savcılığın tespitlerine göre, bu yazı PKK/KCK terör örgütünü meşrulaştırmaya yönelik yazıldı, Türkiye Cumhuriyeti Devletini uluslararası arenada zora sokmak amaçlandı.

HAKLARINDA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN DAVA AÇILDI!

Bildiriyi imzalayan akademisyenler hakkında "terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma" başlatıldı. 3 akademisyene dava bile açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 733'ü hakkında soruşturma yürütüyor.

PKK BİLDİRİSİNE İMZA ATMIŞLARDI

Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında da bu bildiriye imza atan bir kısım akademisyen memuriyetten atıldı. İhraç edilen akademisyenler arasında Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da var. Kaboğlu, sözde "Barış İçin Akademisyenler" bildirisi özde ise PKK propagandası içeren bildiri olan metne imza atmıştı.

Sabah

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