10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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TİM 300 bin kişi için harekete geçti

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TİM 300 bin kişi için harekete geçti
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, istihdam seferberliğine ihracatçılar olarak 300 bin istihdam ile en büyük desteği vereceklerini söyledi.
TİM 300 bin kişi için harekete geçti TİM 300 bin kişi için harekete geçti TİM 300 bin kişi için harekete geçti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İlave 1 milyon yeni istihdamseferberliğine tüm gücümüzle katılırız. " dedi.

'YÜZDE 30'UNA TALİBİZ'

Anket sonuçlarını açıkladığı toplantıda istihdam seferberliğine nasıl katılacaklarını detayları ile açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Geçen yıl 142,6 milyar dolar olan ihracatı bu yıl 155 milyar dolar yapma hedefimiz var. Geçen yıl 67 bin olan ihracatçı firma sayısının bu yıl 70 bine, yine geçen yıl 3 milyon 80 bin olan istihdamımızın bu yıl 3 milyon 400 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Yani 300 bini aşan yeni istihdam yapacağız. İhracatçılar olarak 1 milyon yeni istihdamın yüzde 30'una talibiz" diye konuştu.

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İLK ÇEYREKTE ANA HEDEF ABD
 
Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin beklentileri de hedef pazarlar, üretim ve ihracat, yatırımlar, istihdam ve piyasa beklentileri olarak beş başlıkta toplayan Büyükekşi, "Hedef pazarlarda ilk sırayı yüzde 17 pay ile ABD aldı. Yani Meksika ve Çin, Trump'ın ticaret duvarlarından korkarken ihracatçılarımız rotayı ABD'ye çevirmiş görünüyor. Rusya yüzde 16 ile ikinci sırada yer alırken, bu ülkeleri Almanya, Çin ve Fransa takip etti." dedi.

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