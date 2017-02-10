10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Süper Lig ekibi hükmen mağlup ilan edildi

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Süper Lig ekibi hükmen mağlup ilan edildi
PFDK tarafından Kasımpaşa, Adanaspor maçında 3-0 hükmen mağlup ilan edildi
Süper Lig ekibi hükmen mağlup ilan edildi Süper Lig ekibi hükmen mağlup ilan edildi Süper Lig ekibi hükmen mağlup ilan edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa'nın Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 2-0 yenildiği Adanaspor mücadelesinde 3-0 hükmen yenik sayılmasına karar verdi.

KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 30.01.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, (oybirliği)

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Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş.'nin, resmi müsabakalarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği) karar verilmiştir.

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