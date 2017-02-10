10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:31Güneş 07:58Öğle 13:25İkindi 16:12Akşam 18:39Yatsı 20:00
    • 7°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 88.830 0.66
  • Altın: 145,894 -1.59
  • Dolar: 3,6822 -0.75
  • Euro: 3,9239 -1.19

İşte AK Parti'nin sahaya ineceği tarih

»
İşte AK Parti'nin sahaya ineceği tarih
AK Parti'nin anayasa değişikliği referandumuna yönelik kampanyası, 81 ilde 25 Şubat'ta başlatılacak
İşte AK Parti'nin sahaya ineceği tarih İşte AK Parti'nin sahaya ineceği tarih İşte AK Parti'nin sahaya ineceği tarih

AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa değişikliği referandumu için yürüteceği kampanya, 25 Şubat'ta Ankara'da başlayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün parti genel merkezinde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan BinaliYıldırım'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, referandum kampanyasının tanıtımının, 25 Şubat'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

81 İL TEŞKİLATIYLA SAHAYA İNİYOR

Ankara'da yapılacak lansmanın ardından, AK Parti, 81 il teşkilatıyla sahaya inerek, referandum için çalışmalara başlayacak.

Programda, referandum sürecinde kullanılacak materyaller teşkilata dağıtılacak.

Öte yandan, aynı gün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın yapılacağı öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte AK Parti'nin sahaya ineceği tarihİşte AK Parti'nin sahaya ineceği tarihAK Parti'nin anayasa değişikliği referandumuna yönelik kampanyası, 81 ilde 25 Şubat'ta başlatılacak
CIA Başkanı Pompeo, Trump'a bu mesajı götürecekCIA Başkanı Pompeo, Trump'a bu mesajı götürecekErdoğan-Trump görüşmesi sonrası Türkiye'ye gelen Pompeo'ya Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi halinde iki ülke ilişkilerinin olumlu yönde ilerleyeceği vurgulandı.
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya tepkiKılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya tepkiCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, El Bab'da yaşanan kaza sonucu şehit olan 3 asker hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli çok set çıktı: Fitneciler propaganda yapsalar da...MHP lideri Devlet Bahçeli çok set çıktı: Fitneciler propaganda yapsalar da...MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Dedikoducular vızır vızır gezip dolaşsa da fitneciler hiç durmayıp, aleyhimize propaganda yapsalar da evet MHP ebediyete kadar vardır." dedi.
ABD'den Türkiye'ye bir kritik telefon daha!ABD'den Türkiye'ye bir kritik telefon daha!ABD Başkan Yardımcısı bugün akşam saatlerinde Başbakan Binali Yıldırım ile telefonda görüşecek.
CHP'li Aziz Kocaoğlu'ndan başkanlık çarkıCHP'li Aziz Kocaoğlu'ndan başkanlık çarkı"Başkanlık sistemi olmaz diye bir şeyim yok" diyen Aziz Kocaoğlu, gelen tepkiler üzerine "hayır" için çalışacağını söyledi.
  • Erdoğan ve Trump'ın ilk görüşmesinden çıkan 6 mesaj09 Şubat 2017 Perşembe 08:29
  • Başbakan Yıldırım ve Bahçeli yarın görüşecek08 Şubat 2017 Çarşamba 18:59
  • AK Parti sahaya iniyor! Referandum stratejisi belli oldu08 Şubat 2017 Çarşamba 16:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan : Karşılarında beni bulurlar08 Şubat 2017 Çarşamba 14:51
  • CHP'li Çam: CHP cami duvarı kadar kutsaldır08 Şubat 2017 Çarşamba 13:02
  • Erdoğan ve Trump anlaştı!08 Şubat 2017 Çarşamba 10:58
  • Referandumda CHP-HDP ittifakı belgelendi08 Şubat 2017 Çarşamba 10:15
  • “Erdoğan’ı da tercih etseler Perinçek’i tercih etmiş olurlar”08 Şubat 2017 Çarşamba 09:10
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü!08 Şubat 2017 Çarşamba 08:10
  • Devlet Bahçeli'nin açıklamasına Erdoğan'dan cevap07 Şubat 2017 Salı 23:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri