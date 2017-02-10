10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Elif Doğan Türkmen, Zana'nın odasına talip oldu

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Elif Doğan Türkmen, Zana'nın odasına talip oldu
Divan Üyeliği'nden istifa eden CHP'li vekil Türkmen, odasını boşalttıktan sonra Leyla Zana'nın odasına taşınmak istedi ancak kabul edilmedi.
Elif Doğan Türkmen, Zana'nın odasına talip oldu Elif Doğan Türkmen, Zana'nın odasına talip oldu Elif Doğan Türkmen, Zana'nın odasına talip oldu

TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği görevinden, 13 ayda 1.2 milyon TL’yi bulan haberleşme faturası nedeniyle istifa etmek zorunda kalan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, odasını boşaltmaya hazırlanıyor.

MAHKEME TEBLİGATLARI YÜZÜNDEN VERMEK İSTEMEDİLER

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Türkmen, Meclis kayıtlarında boş görünen HDP Milletvekili Leyla Zana’ya ait odayı talep etti. Ancak, Zana’nın odası Türkmen’e verilmedi. Odaya, Zana’nın adresi olarak görünmesi nedeniyle sıkça mahkeme tebligatı geldiği belirtildi.

Mahkeme celbinin “Adresinde bulunamadı” denilerek geri çevrildiği, tebligatların kapıya asılmasının kötü bir görüntü yaratması nedeniyle odanın kayıtlarda “boş” gösterilmeye başlandığı ifade edildi.

YENİ KATİP ÜYE GELİNCE ODA KRİZİ ÇÖZÜLECEK

Meclis Başkanlığı, oda krizini çözmek için CHP’nin Türkmen’in yerine yapacağı yeni kâtip üye seçiminin sonuçlanmasını bekliyor. Türkmen, yerine seçilecek CHP’li vekilin odasına taşınacak.

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