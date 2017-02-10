10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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İşte devletin en gizli sırlarını taşıyan o isim

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İşte devletin en gizli sırlarını taşıyan o isim
Kozmik Oda'da sır perdesi aralanıyor. Devletin mahrem bilgilerini teröritbaşı Gülen'e taşıyan kişi ortaya çıktı.
İşte devletin en gizli sırlarını taşıyan o isim İşte devletin en gizli sırlarını taşıyan o isim İşte devletin en gizli sırlarını taşıyan o isim

Fetullahçı Terör Örgütü, Kurmay Albay Baki Kaya’ya kumpas yaptı. 2009 yılında Seferberlik Tetkik Kurulu’ndaki Kozmik Oda’yı açtırdı. Devletin arşivini çaldı. Gizli belgeler arasında Beyaz Kuvvetler üyelerinin isimleri de vardı. 

Kozmik Oda'dan çıkarılan devletin savaş planları ise Özel Yetkili savcılar eliyle FETÖ'cü bilirkişiye verildi. Bilirkişilerden biri de TÜBİTAK eski çalışanı Ünal Tatar'dı. Firari Tatar, elde ettiği belgeleri ABD'ye gidip teröristbaşı Gülen'e ulaştırdı.

Takvim yaprakları 19 Aralık 2009'u göstermekteydi. Yer, başkent Ankara'nın Çukurambar semtiydi... Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığı'nda görevli Özel Kuvvetler mensubu bir albay ve bir binbaşı, bir devlet büyüğüne yönelik suikast hazırlığı yaptıkları iddiası ile derdest edildi. Seferberlik Tetkik Kurulu'nda görevli olan iki subay savcılık ifadelerinde, devlet görevlilerini değil, bir Silahlı Kuvvetler mensubunu takip etmekte olduklarını söyledi. Bunu bahane eden savcı Mustafa Bilgili ile Hakim Kadir Kayan, Ankara'da Özel Harp Dairesi olarak bilinen Seferberlik Tetkik Kurulu'na girdi. Devletin kozmik odasındaki bilgileri ele geçirdi. Bu isimlerin tam 8 yıl sonra FETÖ'cü olduğu belirlendi!.

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ÜNAL TATAR GİZLİ BİLGİLERİ ALIP GÜLEN'E ULAŞTIRDI!

İşte bu sürece giden ve iki subay tarafından takip edilen asker Kurmay Albay Baki Kaya'nın ta kendisiydi. Kurmay Albay Baki Kaya, yıllar sonra sessizliğini bozup AHaber'de Erkan Tan'ın sunduğu Arka Plan programında önemli bilgiler verdi. "O dönem kalp krizi geçirmiştim. Raporluydum. Mustafa Bilgili gelip ifademi aldı. Suikast tiyatrosu ile Seferberlik Tetkik Kurulu'ndaki odanın kilidi açıldı" dedi. Kozmik Oda'dan çıkarılan devletin savaş planları ise Özel Yetkili savcılar eliyle FETÖ'cü bilirkişiye verildi. Bilirkişilerden biri de TÜBİTAK eski çalışanı Ünal Tatar'dı. Firari Tatar, elde ettiği belgeleri ABD'ye gidip teröristbaşı Gülen'e ulaştırdı. Bu ihanete FETÖ'den tutuklanan Genel Kurmay eski Adli Müşaviri Muharrem Köse de katıldı. Köse belgelerin bizzat Savcı Mustafa Bilgili tarafından alınmasını sağladı..

11 VE 16 NUMARALI ODALARDA HANGİ BİLGİLER VARDI?

Peki Seferberlik Tetkik Kurulu'nun devlet için önemi neydi? FETÖ'nün sinsi bir planla girdiği 11 ve 16 numaralı odalarda hangi bilgiler vardı? İşte bu sorunun cevabı da Kozmik Oda soruşturmasında saklıydı. Savcılığın tespitine göre Kozmik Oda'da şu bilgiler vardı: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği açısından hayati derecede öneme sahip, iç-dış savaş ve seferberlik gibi kurumlarda askeri faaliyetlere ilişkin çok gizli ibareli devlet sırrı niteliği bulunan 320 Dijital Veri. Ayrıca Mukavemet Teşkilatı (Beyaz Kuvvetler) Mensubu'nun isimlerini taşıyan 212 sayfa belge.".

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