10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Aman dikkat! bu sabah hepsi iptal edildi

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Aman dikkat! bu sabah hepsi iptal edildi
Aman dikkat! bu sabah hepsi iptal edildi Aman dikkat! bu sabah hepsi iptal edildi Aman dikkat! bu sabah hepsi iptal edildi

İptal edilen İDO seferleri şöyle: 

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO ise şu seferlerini iptal etti: 

"08.30 Bursa(Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu(İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul(Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 12.30 İstanbul(Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattı"
 

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