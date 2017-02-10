10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Tuz Gölü deposuna ilk doğal gaz

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Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle ilk gazın basılmaya başlanacağı Tuz Gölü doğal gaz depolama tesisi hizmete başlıyor.
Tuz Gölü deposuna ilk doğal gaz
Tuz Gölü deposuna ilk doğal gaz Tuz Gölü deposuna ilk doğal gaz Tuz Gölü deposuna ilk doğal gaz

Proje kapsamında, Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Aksaray - Sultanhanı beldesi yakınlarında bulunan yerin yaklaşık 1100 ile 1400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğal gaz depolanması amaçlanıyor.

SUYLA ERİTİLDİ

Tesis, her birinin net fiziksel hacmi 630 bin ile 750 bin metreküp arası olan toplam 12 kavernadan (suni mağara) oluşuyor. 12 kavernanın tamamlanması ile yaklaşık toplam 1.2 milyar metreküp çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak ve günlük maksimum 44 milyon metreküp gaz Türkiye doğal gaz şebekesine verilebilecek. 

Proje kapsamında önceden tuz kavernalarına su basıldı, tuz eritilerek dışarı çıkarıldı, doğal gaz depolamaya elverişli hale getirildi. Ayrıca, pompa istasyonları, su tankları ve kompresör istasyonları ile depolama tesisinin kurumu tamamlandı. 

Projeyle toplamda 1.2 milyar metreküp çalışma gazı ve 40 milyon metreküp/gün geri üretim kapasiteli tesisin bir bütün olarak devreye alınması planlanıyor. Toplamda 700 milyon dolara mal olan tesisi Erdoğan, bugün gaz basma işlemini başlatarak hizmete alacak. Tesisteki çalışmalar depolama yapılırken devam edecek.

PROJENİN DÜNYADA EŞİ AZ

Dünyada örneği az olan projenin geçmişi düşünce ve ilk mühendislik çalışmaları bakımından 2004’e kadar gidiyor. 2012’de sözleşmesi imzalanan tesisin inşaatı 2013’te başladı. Olası doğal gaz sıkıntılarına karşı önlem olması planlanan tesis, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın öncelik verdiği projelerden birisi. 

Çinli yüklenici tarafından inşa edilen tesis için Dünya Bankası 2006’da imzalanan bir anlaşma ile 325 milyon dolar, 2014’te imzalanan başka bir anlaşma ile de 400 milyon dolar finansman sağlamıştı.

Milliyet

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