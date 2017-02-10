10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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CHP'nin sahiplendiği isim bakın kim çıktı!

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İmzaladıkları ihanet bildirisiyle terör örgütü PKK'nın çukurlarına destek verip, devleti katliam yapmakla suçlayan bazı sözde akademisyenler üniversiteden ihraç edildi.
CHP'nin sahiplendiği isim bakın kim çıktı!
CHP'nin sahiplendiği isim bakın kim çıktı! CHP'nin sahiplendiği isim bakın kim çıktı! CHP'nin sahiplendiği isim bakın kim çıktı!

İhanet bildirgesine imza atarak güvenlik güçlerini ‘katil’, eli kanlı teröristleri ‘masum’ ilan eden bazı sözde akademisyenler, KHK kapsamında ihraç edilince malum çevreler harekete geçti. CHP ve HDP’nin başını çektiği cephe, terör destekçilerine sahip çıkıp avukatlığını yaptı.

GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ 'KATİL' İLAN ETMİŞLERDİ

Terör örgütünün emri doğrultusunda bir araya gelen sözde akademisyenler, yayınladıkları ortak bildiri ile güvenlik güçlerimizi ‘katil’, PKK’lı teröristleri ise ‘masum sivil’ ilan etmişti. 

ÖRGÜT SAFLARINDA YARALANDI

Terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı olan PYD’ye desteğini saklamayan Önder Çakar, örgütün saflarına bile katılmıştı. İllegal yollardan Suriye’ye geçen Önder, silah eğitimi alarak PYD’li teröristlerle beraber Türkiye’ye yönelik saldırılarda rol almıştı. Katıldığı çatışmaların birinde yaralandığı bilinen Çakar, son KHK ile görev aldığı üniversiteden ihraç edildi.                                                                                          

CHP-HDP YİNE İŞ BAŞINDA

İhraç edilen sözde akademisyenlere desteklerini ilan eden ilk isimler, CHP’li ve HDP’li milletvekilleri oldu. HDP Milletvekilleri; Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Yıldırım ve Mithat Sancar Ankara Üniversitesi'ne gittiler. 3 milletvekili “Teröre Destek Bildirisi'ne” imza atan, ancak ihraç edildikten sonra ‘masum’ olduklarını öne süren sözde akademisyenleri ziyaret ettiler.

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CHP’li vekil Nurettin Demir de, KHK ile sözde akademisyenlerin ihraç edilmesine tepki göstererek “Akademisyenlerimize yapılan terör uygulamasını kınıyorum. YSK' nın eşitlik ilkesini yok ediyor kararname ile. İsteyen kanal istediğini çıkarır istediği kadar. Hayır diyenler terörist diyor ya asıl terörist şu andaki iktidardır” dedi.

Devletin yönetim kademesini ‘terörist’ ilan ederek hedef gösterdi. CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke ise, “Sinsi bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'' ile Türkiye'nin çok sayıda değerli akademisyenin görevden uzaklaştırıldı. Şunu herkes bilmeli, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını karartmak için dün bir adım atıldı ancak kendisini bilime adamış olanlar, özgürlük, barış, demokrasi isteyenler, 'birlikte yaşam' diyenler onurlarıyla yaşamaya devam edecekler” dedi. 

Güneş

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