10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Korkunç görüntü: Herkes yardıma koştu ama...

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Güney Adası kıyılarında karaya oturan 400'ü aşkın balinayı kurtarmak için sahil koruma görevlileri ve yüzlerce gönüllü seferber oldu.
Korkunç görüntü: Herkes yardıma koştu ama...
Korkunç görüntü: Herkes yardıma koştu ama... Korkunç görüntü: Herkes yardıma koştu ama... Korkunç görüntü: Herkes yardıma koştu ama...

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda kıyıya vuran  yüzlerce pilot balinanın telef olduğu bildirildi. Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, adanın Altın Körfez  bölgesinde karaya oturan 416 balinanın yaklaşık yüzde 70'i telef oldu.

Karaya oturan balinaların deniz yükselinceye kadar hayatta kalabilmesi  için sahil koruma görevlileri ve 300'e yakın gönüllü tarafından üstlerine ıslak  örtüler serilip kovalarla su döküldü. Kurtarılan balinaların karaya geri  dönmemesi için suda insan zinciri oluşturuldu.

Balinaların tekrar kıyıya vurmalarını önlemek için denizin bir sonraki  çekilmesine kadar gönüllüler ve görevlilerin bölgede nöbet tutacağı belirtildi.

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SUYA DÖNDÜRMEK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCADILAR

Yeni Zelanda Koruma Departmanı (DoC) Altın Körfez Operasyon Müdürü  Andrew Lamason, körfezin ıssız Farewell Spit mevkisinde henüz belirlenemeyen  nedenle bir grup pilot balinanın kıyıya vurduğunu bildirdi.

Balinaları suya döndürmek için görevliler ve gönüllülerin yoğun çaba  harcadığını aktaran Lamason, 100 civarında balinanın kurtarıldığını ancak geri  kalanının telef olduğunu ifade etti.

Koruma Dairesi Bölge Müdürü Kath Inwood ise ölü balinaları görmekten  üzüntü duyduğunu ifade ederek, "İnsanlar dayanıklı olmalı ve sonra yapılması  gereken şeyleri yapmaya devam etmeli." dedi.

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BALİNALARIN KARAYA OTURMASIYLA İLGİLİ İKİ TEORİ

Balinaların neden  karaya oturduğu henüz bilinmiyor ancak uzmanlar iki  teori üzerinde duruyor. Bunlardan biri balinaların avlarını sığ sulara kadar  kovalaması ve denizin çekilmesiyle geldikleri bölgeye dönememesi, diğeri ise  gruplarındaki hasta bir balinayı korumaya çalışmaları olarak açıklanıyor.

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