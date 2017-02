Çetinkaya'yı yaralayan taraftar böyle yakalandı

Derbide, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’nın başını tribünden attığı demir parayla yaralayan Beşiktaş taraftarı bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası’na damga vuran gerilimli Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Derbiyle birlikte yeni statların yüksek güvenlik sisteminin sonuçları da ortaya çıktı. Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’nın başını tribünden attığı demir parayla yaralayan Beşiktaş taraftarı, yetkililer tarafından adeta elleriyle konulmuşçasına çok kısa sürede tespit edilerek, emniyet birimlerine bildirildi...



784 kamerayla donatılan Vodafone Arena’daki tüm taraftarların stada giriş ve çıkışları dahil her adımları kayıt altına alınıyor. İşte bunun sonucunda da Çetinkaya’nın saldırganı çok rahat şekilde yakalandı.







Vodafone Arena’nın dış cephelerine yerleştirilen kameralar saldırgan taraftarı, stat alanına girişinden itibaren kayda almaya başlıyorlar.



YANINDA POLİS OLDUĞU HALDE SALDIRIYOR



Stat güvenlik birimleri, İ.S. olduğu belirlenen saldırgan Vodafone Arena’ya giriş anından tüm kayıtları inceledi. En net görüntüyü ise stada girip turnikeden geçtiği anda veriyor. Saldırgan taraftar, turnikeden geçerken kimlikle birlikte bilet bilgilerini de veriyor ve bu da takibini kolaylaştırıyor. Bu sayede İ.S.’nin bulunduğu tribün de kamera görüntüleriyle rahatlıkla tespit edildi. Görüntülerde İ.S.’nin parayı sahaya fırlattığı an kare kare bulunuyor. 430 numaralı tribün kapısının girişinde tespit edilen saldırgan, etrafta polis ve özgül güvenlikçi olmasına rağmen sahaya demir parayı fırlatıyor. Yine yanında bulunan diğer taraftarlar da kendisine herhangi bir müdahalede bulunmuyorlar.







İ.S., turnikeden geçerken hem en net görüntüsünü hem de tüm kimlik ve bilet bilgilerini sisteme veriyor. Bunlar da daha sonra yakalanmasını sağlıyor.



ZARAR VEREN TARAFTARDAN TAZMİNAT DA İSTENECEK



Hasan Çetinkaya’nın başının yaralanmasıyla son bulan saldırı bu kez saldırganın yanına kâr kalmadı. Eskiden olduğu gibi tribünden sahaya yabancı cisim atan taraftar elini kolunu sallayıp kayıplara karışmadı. En azından maç gecesi kaçsa da salı günü görüntülerle tespit edilip İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne bildirildi.



İ.S. gözaltına alınıp sorguladı. İ.S. hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Dair Kanunu çerçevesinde ‘kasten yaralama’ ve ‘spor alanlarında taşkınlık yapmak’ suçlarından adli işlem yürütülüyor.



Kulüpler de artık kendilerine zarar veren taraftarlar hakkında maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilecekler...







İ.S., solundaki özel güvenlikçiler ve arkasındaki taraftarların bakışları arasında hiç çekinmede sahaya cebinden çıkardığı demir parayı tüm gücüyle fırlatıyor.



KAÇAK GiRDi YiNE BULUNDU



Derbide sahaya su atan taraftarlar da tek tek tespit edildi. Bu kişilerden biri stada kaçak girmişti, ama yine de yakalanmaktan kurtulamadı. Söz konusu kişi de onu içeriye kaçak sokan kişinin izi sürülerek bulundu.



İ.S.’nin tribünden attığı demir para sonucunda, Hasan Çetinkaya’nın yaralandığı an da kameralar tarafından işte bu şekilde kayda alındı.



İ.S.’NİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR



Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’yı tribünden para atarak kafasından yaralayan ve salı günü İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nce gözaltına alınan İ.S.’nin sorgulaması tamamlandı.



Çetinkaya’nın yanı sıra Beşiktaş Kulubü’nün de şikayetçi olduğu İ.S. için 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ‘kasten yaralama’ ve ‘spor alanlarında taşkınlık yapmak’ suçlamalarından soruşturma açılan İ.S., sorgusunun tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



İ.S. ile ilgili soruşturmanın 6222 sayılı yasa kapsamında devam ettiği öğrenildi.



Hürriyet