10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Çocuk tacizcisine meydan dayağı! Polis vatandaşın elinden zor aldı

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Manisa'da, 12 yaşındaki kız çocuğunu sosyal medyadan taciz edip, buluşmaya çağıran kişiyi öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı.
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! Polis vatandaşın elinden zor aldı
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! Polis vatandaşın elinden zor aldı Çocuk tacizcisine meydan dayağı! Polis vatandaşın elinden zor aldı Çocuk tacizcisine meydan dayağı! Polis vatandaşın elinden zor aldı

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde, 12 yaşındaki kız çocuğunu sosyal medyadan taciz edip, buluşmaya çağırdığı iddiasıyla öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istenen 35 yaşındaki İ.G., polis tarafından kurtarıldı. 

SOSYAL MEDYADAN TACİZ

Manisa'daki bir hidrolik makine ve kalıp fabrikasında işçi olarak çalışan İ.G., 12 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız çocuğuyla sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazışmaya başladı. Durumu fark eden annesi, kızının yerine iki gün boyunca İ.G. ile yazıştı. İ.G., Akıncılar Mahallesi'ndeki 'Cafe Sera' isimli parkta buluşma teklif etti. Küçük kızın annesi de teklifi kabul etti. Buluşma noktasına giden İ.G., karşısında çocuğun anne ve babasını görünce kaçmaya başladı. Ancak, İ.G., çevredekilerin de yardımıyla yakalandı.

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TEKME TOKAT DAYAK

Öfkeli kalabalığın tekme, tokat dövdüğü İ.G., olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar ise bazı kişiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Yazıştığı kişinin çocuk olduğunu bilmediğini öne süren İ.G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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