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Habervaktim.com yazarı D. Mehmet Doğan'a büyük ödül

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Habervaktim.com yazarı D. Mehmet Doğan'a büyük ödül
Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri sahiplerini buldu. Habervaktim.com yazarı D.Mehmet Doğan da edebiyat dalında ödüle layık görüldü. Yazarımız ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
Habervaktim.com yazarı D. Mehmet Doğan'a büyük ödül Habervaktim.com yazarı D. Mehmet Doğan'a büyük ödül Habervaktim.com yazarı D. Mehmet Doğan'a büyük ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri sahiplerini buldu. Habervaktim.com yazarı D. Mehmet Doğan da edebiyat dalında ödüle layık görüldü.

Yazarımız Mehmet Doğan ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2016 yılı Özel Ödülleri'ni musiki dalında Nesrin Sipahi'nin almaya hak kazandığına dikkat çekerek "Nesrin Hanım'ı çocukluk yıllarımızdan itibaren dinlememiz hasebiyle bugün adeta hayat hikayemizi burada çok daha canlı şekilde gündeme getirmiş olduk." diye konuştu.

Şiir ve çeviri dalında Cahit Koytak'ın, tiyatro alanında geçirdiği ağır rahatsız sebebiyle halen tedavisi süren Kenan Işık'ın ödül almaya hak kazandığını söyleyen Erdoğan, sanatçı Işık'ı rahatsızlığından dolayı evinde ziyaret edemediği için kendisini suçlu hissettiğini söyledi.

"Eksiklerimizi gidermeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, edebiyat dalında ise yazarlarımızdan Mehmet Doğan'ın, kurum olarak da İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin ödül alacağını belirterek, müzeyi ülkeye kazandıran Prof. Dr. Fuat Sezgin'i de tebrik etti. 

"Ülkemizin geçtiğimiz 14 yılda yaşadığı büyük dönüşümün en zayıf halkalarını ne yazık ki eğitim ve kültür oluşturuyor." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu konularda hayal ettiğim düzeylere ulaşamamış olmamızdan fevkalade müteessirim. Bu bir öz eleştiridir ama gerçektir. Önümüzdeki dönemlerde bu alanlara özel önem ve öncelik vererek hem eksiklerimizi tamamlayarak hem de çok daha büyük başarılara imza atarak bu eksiğimizi gidermeliyiz."

Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı da olan Habervaktim.com yazarı D. Mehmet Doğan ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

 

 

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