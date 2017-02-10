10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:31Güneş 07:58Öğle 13:25İkindi 16:12Akşam 18:39Yatsı 20:00
    • 10°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 89.169 0.38
  • Altın: 144,862 -0.68
  • Dolar: 3,6856 0.09
  • Euro: 3,9202 -0.09

Yeni doğan torununu başka bir aileye satmaya çalışan kişi yakalandı

»
Zonguldak'ta doğum yapan kızının bebeğini başka bir aileye satmaya çalışan şüpheli hastane çalışanlarının polise haber vermesiyle yakalandı.
Yeni doğan torununu başka bir aileye satmaya çalışan kişi yakalandı
Yeni doğan torununu başka bir aileye satmaya çalışan kişi yakalandı Yeni doğan torununu başka bir aileye satmaya çalışan kişi yakalandı Yeni doğan torununu başka bir aileye satmaya çalışan kişi yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi kızının yeni doğan bebeğini 5 bin TL karşılığında başka bir aileye satmak isterken polis tarafından yakalandı.
 
Olay Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Doğum Servisi'nde meydana geldi. Alaplı ilçesinde ikamet eden Ahmet M. (58) bir tanıdığı aracılığı ile Kozlu ilçesinde yaşayan ve çocukları olmayan S.S. (35) ve eşi C.S. (28)ile doğacak olan öz torunu için 5 bin TL karşılığında anlaştı.
 
Bu sabah doğum vakti gelen kızı B.Ş.'yi hastaneye getiren baba Ahmet M., doğumdan sonra torununu teslim edeceğini bildirdi. Ancak B.Ş. hastane çalışanlarına babasının bebeğini para karşılığında bir başka aileye vermek istediği bilgisini verince polis ekiplerine haber verildi.
 
B.Ş. doğum servisinde bir erkek çocuğu dünyaya getirirken, hastaneye gelen polis ekipleri önce öz torununu satmaya çalışan Ahmet M.'yi, ardından da yeni doğan bebeği almak isteyen S.S. ile eşi C.S.'yi gözaltına aldı. B.Ş.'nin daha önce boşandığı eşinden 2 çocuğu olduğu ve daha sonra imam nikahlı eşi S.T.'dende hamile kaldığı, bebeğin babasının da kısa süre önce evi terk ettiği öğrenildi.
 
Gözaltına alınan Ahmet M. İle bebeği satın almak isteyen S.S. ile C.S. alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, yeni doğan erkek bebek ise koruma altına alındı.
 
B.Ş.'nin doğum sonrası hastanede tedavisi devam ederken, yeni doğan erkek bebeğin ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.
 
Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

Ajanslar

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yeni doğan torununu başka bir aileye satmaya çalışan kişi yakalandıYeni doğan torununu başka bir aileye satmaya çalışan kişi yakalandıZonguldak'ta doğum yapan kızının bebeğini başka bir aileye satmaya çalışan şüpheli hastane çalışanlarının polise haber vermesiyle yakalandı.
"Tesettür"ü böyle tanıttılar"Tesettür"ü böyle tanıttılarBu yıl 11’inci kez açılan IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nda transparan ve derin dekolteli gelinliklerin yanı sıra tesettür modeller de yer aldı. Mankenlerden Hilal Sasalı podyumda yürürken ayağı kaydı ve düştü.
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! Polis vatandaşın elinden zor aldıÇocuk tacizcisine meydan dayağı! Polis vatandaşın elinden zor aldıManisa'da, 12 yaşındaki kız çocuğunu sosyal medyadan taciz edip, buluşmaya çağıran kişiyi öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı.
CHP'nin sahiplendiği isim bakın kim çıktı!CHP'nin sahiplendiği isim bakın kim çıktı!İmzaladıkları ihanet bildirisiyle terör örgütü PKK'nın çukurlarına destek verip, devleti katliam yapmakla suçlayan bazı sözde akademisyenler üniversiteden ihraç edildi.
İstanbul'da helikopter destekli operasyonİstanbul'da helikopter destekli operasyonİstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.
Aman dikkat! bu sabah hepsi iptal edildiAman dikkat! bu sabah hepsi iptal edildiİstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
  • İşte devletin en gizli sırlarını taşıyan o isim10 Şubat 2017 Cuma 08:39
  • İhraç edilen akademisyenler talimatı PKK'dan aldı!10 Şubat 2017 Cuma 08:04
  • Osman Öztunç yeni albümü ‘Vazgeçme’ ile geliyor09 Şubat 2017 Perşembe 23:59
  • Bir telefon da Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan!09 Şubat 2017 Perşembe 22:07
  • Türk birliğinin vurulmasıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama!09 Şubat 2017 Perşembe 22:03
  • TSK: Rus jetleri kazaen Türk askerlerini vurdu09 Şubat 2017 Perşembe 21:56
  • El Bab'da ilçe merkezine böyle girildi!09 Şubat 2017 Perşembe 21:00
  • Türkiye'ye teklif: Birlikte yapalım09 Şubat 2017 Perşembe 20:00
  • CHP'de 'HDP' alarmı: İptal edildi!09 Şubat 2017 Perşembe 19:02
  • ABD'den çarpıcı Türkiye anketi!09 Şubat 2017 Perşembe 18:19
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri