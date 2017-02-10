Yeni doğan torununu başka bir aileye satmaya çalışan kişi yakalandı

Zonguldak'ta doğum yapan kızının bebeğini başka bir aileye satmaya çalışan şüpheli hastane çalışanlarının polise haber vermesiyle yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi kızının yeni doğan bebeğini 5 bin TL karşılığında başka bir aileye satmak isterken polis tarafından yakalandı.



Olay Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Doğum Servisi'nde meydana geldi. Alaplı ilçesinde ikamet eden Ahmet M. (58) bir tanıdığı aracılığı ile Kozlu ilçesinde yaşayan ve çocukları olmayan S.S. (35) ve eşi C.S. (28)ile doğacak olan öz torunu için 5 bin TL karşılığında anlaştı.



Bu sabah doğum vakti gelen kızı B.Ş.'yi hastaneye getiren baba Ahmet M., doğumdan sonra torununu teslim edeceğini bildirdi. Ancak B.Ş. hastane çalışanlarına babasının bebeğini para karşılığında bir başka aileye vermek istediği bilgisini verince polis ekiplerine haber verildi.



B.Ş. doğum servisinde bir erkek çocuğu dünyaya getirirken, hastaneye gelen polis ekipleri önce öz torununu satmaya çalışan Ahmet M.'yi, ardından da yeni doğan bebeği almak isteyen S.S. ile eşi C.S.'yi gözaltına aldı. B.Ş.'nin daha önce boşandığı eşinden 2 çocuğu olduğu ve daha sonra imam nikahlı eşi S.T.'dende hamile kaldığı, bebeğin babasının da kısa süre önce evi terk ettiği öğrenildi.



Gözaltına alınan Ahmet M. İle bebeği satın almak isteyen S.S. ile C.S. alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, yeni doğan erkek bebek ise koruma altına alındı.



B.Ş.'nin doğum sonrası hastanede tedavisi devam ederken, yeni doğan erkek bebeğin ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.



Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

Ajanslar