Sabah yazarından Star yazarı Taşgetiren’e ağır sözler

Sabah yazarı Babaoğlu, Star’dan Taşgetiren’e sert sözlerle yüklendi. Taşgetiren’i AK Parti’nin yoluna taş koymakla itham etti: “AK Parti teşkilatı sürekli yollarına taş koymaya çalışan bu "abi"lere kulak vererek referanduma giderse, hata yapar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en yakın medya organı olarak bilinen Sabah gazetesinden yazar Haşmet Babaoğlu, Ahmet Taşgetiren’e sert sözlerle yüklendi: “AK Parti teşkilatı sürekli yollarına taş koymaya çalışan bu "abi"lere kulak vererek referanduma giderse, hata yapar.”

TAŞGETİREN NE DEMİŞTİ:

Ahmet Taşgetiren, Star’daki köşesinde dün “Bir referandum söz konusu. İkili bir ayrışma. “Evet” diyenler vatansever, ülkenin beka meselesini anlamış ve ona göre konuşlanmış, “Hayır” diyenler de FETÖ'cü, ya da PKK'cı kabul edilirse, ortaya çıkan sonuç diyelim, Ak Parti ve MHP'nin en yüksek beklentisi olan yüzde 60'a 40 olsun, burada bile yüzde 40'lık bir “Ne” grubu oluşmuş oluyor? Bu ülkeyi diyelim bir Başkan yönetti, bu yüzde 40'ı ne yapacak? O Başkana oy vermese bile “Başkanım” diyecek bir toplum olması sağlıklı değil mi?" diye yazmıştı.

Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu, isim vermeden Ahmet Taşgetiren’in bu cümlelerini hatırlatarak “Elinin körü yapacak, demek var da...

Arkadaş, bu kadar mı çarpıtma yapılır, bu kadar mı "numara" çevrilir!” dedi.

Babaoğlu’nun yazısı şöyle:

“7 Haziran atmosferine geri dönen bir kısım muhafazakâr medya mensubunun hali ise gerçekten tuhaf!

Zaten 15 Temmuz'dan sadece "mağdur edebiyatı" yapmak için söz ediyorlardı; şimdi de referandum konusunda mırın kırın etmeye başladılar.

Bunlardan biri...

Pek muhafazakâr, pek "abi" ve iddialara bakılırsa pek İslamcı (bana göre değil ya, ayrı konu) dün şöyle şeyler yazdı: "Evet diyenler vatanını seviyor, hayır diyenler de FETÖ'cü veya PKK'cı kabul edilirse, ortaya çıkan diyelim yüzde 40'lık grup ne olacak? Başkan, bu yüzde 40'ı ne yapacak?"

Elinin körü yapacak, demek var da...

Arkadaş, bu kadar mı çarpıtma yapılır, bu kadar mı "numara" çevrilir!

***

Cesur olun, açık konuşun, ciğerimizi yiyin, değil mi!

Ama yapamazlar!

Çünkü biliyorlar ki, o zaman "abilik" konforları biter, sözlerinin yükünü sırtlanmak zorunda kalırlar.

Benim bildiğim de şu...

AK Parti teşkilatı sürekli yollarına taş koymaya çalışan bu "abi"lere kulak vererek referanduma giderse, hata yapar.”