Fenerbahçe'de eski teknik direktör Vitor Pereira'ya küfrettiği için kadro dışı kalan, daha sonra da Başkan Aziz Yıldırım'ın kararıyla takımdan gönderilen Caner Erkin'in, kupadaki derbide soyunma odası koridorlarında ettiği iddia edilen küfürler sarı-lacivertli camiada şaşkınlığa yol açmıştı.
Bazı yöneticilerin, 'Caner nasıl bu hareketleri yapar?' sorusunu Başkan Yıldırım'a yönelttiği; "Koridorda takımın yanına gelmesi sadece şovdu. Sonra gerçek Caner ortaya çıktı. Hangi futbolcuya sorsanız 'en çok abartan kim?' diye, hepsi 'Caner' der... Onu göndermekle ne kadar iyi ettiğim ortada" şeklinde yanıt aldığı belirtildi.
Derbi maçının ardından soyunma odası koridorlarında çıkan tartışmalarda adı geçen Caner Erkin'in sabrı taştı. Tecrübeli oyuncu, kendi adının bazı kesimler tarafından bilerek gündeme getirildiğini belirterek, "Advocaat'a küfür ettiğimi söylediler.
Birincisi adam olaylarda ortada bile yoktu! İkincisi, ben niye ona küfür edeyim ki. Beni F.Bahçe'ye geri istemediği için kızgınmışım! İyi de beni F.Bahçe'den Advocaat göndermedi ki, ayrılmaya çok önceden karar vermiştim zaten.
Ayrıca geri döneceğim süreçte sadece Beşiktaş'la görüştüm. G.Saray'dan da talep geldi ama görüşmedim bile" ifadelerini kullandı.
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Aziz Yıldırım'dan Caner Erkin tepkisi!
Fenerbahçe'de eski teknik direktör Vitor Pereira'ya küfrettiği için kadro dışı kalan, daha sonra da Başkan Aziz Yıldırım'ın kararıyla takımdan gönderilen Caner Erkin'in, kupadaki derbide soyunma odası koridorlarında ettiği iddia edilen küfürler sarı-lacivertli camiada şaşkınlığa yol açmıştı.
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