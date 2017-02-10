Riekerink'i görevde tutan 3 neden

Riekerink, önümüzdeki Kayserispor ve Ç.Rizespor maçlarında takımın başında olacak ve kaderi bu 180 dakikada alınacak sonuçlara göre çizilecek.

Camianın 1 numaralı gündem maddesi olan ‘teknik adam değişikliğine’ başkan Dursun Özbek ve yönetiminin şu anda onay vermeyip 2 maç bekleme kararı almasının 3 önemli sebebi var:

ŞAMPİYONLUK ŞANSI SÜRÜYOR

G.SARAY halen ligde 39 puanla ve lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Sırf bu tablo bile yönetimde Riekerink’in bir şansı daha hak ettiği görüşünün ağırlık kazanmasını sağladı. Sarı kırmızılı yönetim, ‘Eğer Riekerink kadro ve takım dizilişinde çok önemli hatalar yapmazsa fikstür avantajı ile 5 puanlık farkı kapatabiliriz’ görüşünde.

2015-2016 SEZONU SENDROMU

DURSUN Özbek yönetimi, geçen sezon yani 2015-16 sezonunda yapılan üç teknik adam değişikliğinin takıma fayda sağlamadığı görüşünde. Özbek ve ekibi, G.Saray’da dönem dönem yaşanan başarısızlıkların yalnızca ‘teknik adam’ kaynaklı olmadığı inancında. Futbolcuların da bu tabloda pay sahibi olduğu görüşü hakim.

KISA SÜRELİ HOCA BULMAK ZOR



BAŞARI ve gelecek odaklı teknik heyet değişikliğini sezon sonuna saklamayı planlayan G.Saray yönetimi, 4 aylık kontrata hiçbir antrenörün sıcak bakmayacağını düşünüyor. Geçen sezon Mustafa Denizli’nin ayrılmasının ardından ‘sezon sonuna kadar takımı çalıştırır mısınız’ teklifi yapılan Bülent Korkmaz ve Bülent Ünder, 4 aylık teklifi kabul etmeyip 1.5 yıllık sözleşme istemişti. Yönetim aynı sorunları bir daha yaşamak istemiyor.