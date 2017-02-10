10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Persie'den Oğuzhan'a: Ona tavla öğreteceğim!

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Persie'den Oğuzhan'a: Ona tavla öğreteceğim!
Robin van Persie, "Oğuzhan’a bir sözüm var, ona tavla oynamayı öğreteceğim. O da bana suşi ısmarlayacak” dedi.
Persie'den Oğuzhan'a: Ona tavla öğreteceğim! Persie'den Oğuzhan'a: Ona tavla öğreteceğim! Persie'den Oğuzhan'a: Ona tavla öğreteceğim!

Fenerbahçeli yıldız, Tosic’in de Oğuzhan’ın da arkadaşı olduğunu belirterek, “Beni bilen bilir, saha içinde olanı saha dışına taşımam. Hem Oğuzhan’a bir sözüm var, ona tavla oynamayı öğreteceğim. O da bana suşi ısmarlayacak” dedi.

Robin van Persie, kupa derbisinde ağız dalaşına girdiği Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup ve kendisini kafa ile ittiği gerekçesiyle kırmızı kartla atılan ve 4 maç ceza alan Dusko Tosic hakkında açıklamalar yaptı. "Rakip takım taraftarlarına hakaretten" PFDK'ya sevk edilip 3 maç ceza alan sarı-lacivertli takımın yıldız ismi, Hollanda medyasının ısrarlı aramaları karşısında suskunluğunu bozdu.

FUTBOL BİR EĞLENCEDİR

RvP, sahada yaşananları asla saha dışına taşımak gibi bir alışkanlığı olmadığını, bunu herkesin bildiğini ifade ederek, "Buna rağmen ısrarla düşüncemin ne olduğu soruluyor. Tosic de Oğuzhan da benim arkadaşlarım. Hem benim Oğuzhan'a sözüm var, kendisine tavla oynamayı öğreteceğim... O da daha bana suşi ısmarlayacak" diye konuştu. Van Persie, derbide yaşananların çok abartıldığını sözlerine eklerken, "Futbol bir eğlencedir. Eğlenceyi kavgaya dönüştürmeye çalışmak doğru değil. Böyle şeylerin gündemde çok uzun süre tutulmaması gerekir" dedi.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR:

PFDK'dan 3 maç ceza alan Van Persie, Bursa (d), Kasımpaşa ve G.Antep (d) maçlarında oynayamayacak.

RVP'SİZ İKİ İHTİMAL VAR

Fenerbahçe, Robin van Persie'nin yokluğunda zorlu Bursaspor deplasmanında forvette hangi değişikliği yapacak. Advocaat'ın önünde iki ihtimal var:

1-En uçta Sow. Sol kanatta Alper Potuk, sağ kanatta Lens. Orta alanda Alper'den boşalan yere ise Ozan Tufan.

2-Tek forvet Fernandao. Solda Sow, sağda Lens. Alper Potuk yine 3'lü orta sahanın en önünde; orta sahaforvet bağlantı noktasında...

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