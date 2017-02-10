10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Advocaat'a yapılan teklif ortaya çıktı!

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Advocaat'a yapılan teklif ortaya çıktı!
Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım'ın Dick Advocaat'a yaptığı teklifin detayları ortaya çıkmaya başladı.
Advocaat'a yapılan teklif ortaya çıktı! Advocaat'a yapılan teklif ortaya çıktı! Advocaat'a yapılan teklif ortaya çıktı!

Fenerbahçe’deki son sıcak gündem maddesi teknik direktör Advocaat ile sözleşme yenilenme konusu.

Asbaşkan Şekip Mosturoğlu’nun FBTV’de Advocaat’la başkan Aziz Yıldırım’ın görüştüğünü ve 1 yıl daha kalmasının istendiği açıklamasının ardından, değişik senaryolar ortaya atıldı. Bir pazarlık sürecinin devam ettiği, karşılıklı şartların ileri sürüldüğü konuşuldu. Olayın perde arkasını ortaya çıktı. 

1 Şubat’ta görüştüler

Öncelikle Aziz Yıldırım ile Dick Advocaat arasındaki görüşme yeni yapılmadı, 1 Şubat’ta gerçekleşti. Yıldırım, Kayserispor mağlubiyeti sonrası Van Der Wiel ve Emenike’nin affedilmesi konusunda görüşünü almak istediği Advocaat’ı kulübe çağırdı.

İkili ile ilgili fikrini sorduktan sonra Yıldırım, Advocaat’a başka önemli bir konuyu açtı. O da gelecek yılın planlamasıydı... Aziz Yıldırım, “İleride neler yapmamız gerektiğini şimdiden düşünmek gerek. Sizden çok memnunuz ve devam etmek istiyoruz” dedi.

Advocaat da bu tekliften memnun oldu ve şu sözleri sarfetti: "Ben Fenerbahçe’de çok mutluyum. Burayı gerçekten çok seviyorum. Gelecek yıl kalıp kalmayacağımı ise düşünmem gerek. Kararımı size kısa zamanda bildireceğim."

Bu konuşmanın ardından ikili arasında yeni bir görüşme gerçekleşmedi. Şimdi önümüzdeki günlerde Advocaat’ın vereceği karar bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi için karar zamanı ise mart ayı...

Advocaat’a böyle bir süre vermemekle birlikte yönetim, gelecek sezonun teknik adamını netleştirmek için mart sonuna kadar bekleyecek. Dick Advocaat’tan olumlu yanıt gelmezse, başka bir teknik adam için çalışma başlatılacak.

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