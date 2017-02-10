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Beşiktaş'a gözdağı: Dört gözle bekliyorum

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Beşiktaş'a gözdağı: Dört gözle bekliyorum
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş maçını dört gözle beklediklerini belirtti.
Beşiktaş'a gözdağı: Dört gözle bekliyorum Beşiktaş'a gözdağı: Dört gözle bekliyorum Beşiktaş'a gözdağı: Dört gözle bekliyorum

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş'ın Avrupa ligi için üst düzey bir ekip olduğunu belirterek, "Bu tarz maçlar oyuncular için en iyi maçlardır. Ben de bekliyorum dört gözle" dedi.

Kardemir Karabükspor, yarın sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Ülkesinde bulunan Traore son çalışmada yer almadı. Antrenman sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Teknik Direktör Igor Tudor, Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını ve her şeyin iyi gittiğini söyledi. Ligin en iyi takımının Beşiktaş olduğunu belirten Tudor şöyle dedi:

"Hocaları ve kadroları çok iyi. Hocaları onları iyi motive edecektir. Bundan eminim. Ama biz de motiveyiz. İyi ve çok zor bir maç olacak. Bunun farkındayız. Bizim kadar onlar içinde zorlu bir maç olacak. Beşiktaş üst düzey bir ekip. Türkiye ligi için değil Avrupa ligi için üst düzey bir ekip. Sabırsızlıkla bekliyorum yarın ki maçı. Bu tarz maçlar oyuncular için en iyi maçlardır. Bende bekliyorum dört gözle."

HİÇBİR KULÜPLE ANLAŞMADIM

Galatasaray ile anlaştığı ile ilgili iddiaların hatırlatılması üzerine Tudor, şöyle devam etti:

"Hiçbir kulüple anlaşmam olmadı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunlar dedikodu, futbolda olağan şeyler. Bunlar beni daha çok motive ediyor. İlk gün nasılsam şu anda öyleyim. Burada çalışıyorum ve burası için kendimi vermeye hazırım."

Kulübüyle sözleşme yenilemeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine ise Tudor, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaman gösterecek. Günümüze odaklanmak daha güzel şu an için. İleride ne olacağını hep beraber görürüz."

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