10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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“ABD ile Rusya Türkiye üzerinde tepişiyor”

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“ABD ile Rusya Türkiye üzerinde tepişiyor”
CIA'in yeni Başkanı Mike Pompeo’nun Ankara’ya geldiği günün sabahında Rusya’nın Suriye’de “yanlışlıkla” 3 Mehmetçiği şehit etmesi “ABD ile Rusya Türkiye üzerinde tepişiyor” yorumuna neden oldu.
“ABD ile Rusya Türkiye üzerinde tepişiyor” “ABD ile Rusya Türkiye üzerinde tepişiyor” “ABD ile Rusya Türkiye üzerinde tepişiyor”

Amerikan istihbarat örgütü CIA'in yeni Başkanı Mike Pompeo’nun Ankara’ya geldiği günün sabahında Rusya’nın Suriye’de “yanlışlıkla” 3 Mehmetçiği şehit etmesi “ABD ile Rusya Türkiye üzerinde tepişiyor” yorumuna neden oldu.

Son dönemde yakınlaştığımız Rusya’nın bu “yanlışlık” üzerinden Türkiye’ye “Suriye’de müttefikin Amerika değil, biziz” mesajı verdiği yorumları yapılıyor.

9 Şubat günü yani dün Ankara, kritik bir ismi ağırladı. CIA'in yeni Başkanı Mike Pompeo ilk yurtdışı gezisini Türkiye'ye yapıyordu. Pompeo, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Masada DAEŞ'le mücadele, Suriye'de son durum gibi önemli başlıklar vardı.

CIA'in yeni Başkanı Mike Pompeo’nun Ankara’ya geldiği günün sabahında, Suriye’de garip bir olay yaşandı.

TSK’nın akşam saatlerinde duyurduğu olay şuydu: Rusya yanlışlıkla Türk askerlerinin bulunduğu binayı bombalamış ve 3 Mehmetçik şehit olmuştu!

TSK açıklaması şöyleydi:

“Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır.

RF yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir.

Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak RF Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir PUTİN, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır.

Bizleri acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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“ABD ile Rusya Türkiye üzerinde tepişiyor”“ABD ile Rusya Türkiye üzerinde tepişiyor”CIA'in yeni Başkanı Mike Pompeo’nun Ankara’ya geldiği günün sabahında Rusya’nın Suriye’de “yanlışlıkla” 3 Mehmetçiği şehit etmesi “ABD ile Rusya Türkiye üzerinde tepişiyor” yorumuna neden oldu.
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