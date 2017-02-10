10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Rakka’nın yolu Tel Abyad’dan geçer!

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Rakka'da operasyon yapılması konusunda ısrar eden ABD'ye Türkiye hazırladığı harekat raporuyla cevap verdi.
Rakka’nın yolu Tel Abyad’dan geçer!
Rakka’nın yolu Tel Abyad’dan geçer! Rakka’nın yolu Tel Abyad’dan geçer! Rakka’nın yolu Tel Abyad’dan geçer!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) El-Bab'dan terör örgütü DEAŞ'ı temizlemeye başladı. İlçe merkezine giren ÖSO birlikleri DEAŞ'lı teröristlerle sıcak temas sağlayarak çatışmalara başladı. El-Bab'da sağlanan ilerleme sonrasında Türkiye, DEAŞ'lı teröristlerin kalesi sayılan Rakka'nın temizlenmesi için başlatılacak operasyonda yer alma konusunda kararlı olduğunu açıkladı. ABD'li muhataplarına yapılması planlanan operasyon hakkında bir rapor sunan Türk yetkililer, CIA'in yeni Başkanı Mike Pompeo'nun ziyaretinde de bu konuyu masaya yatırdı.

ABD İÇİN SAMİMİYET TESTİ

Rakka Operasyonu planında, gerek lojistik gerekse güvenlik açısından en makul yol olarak “Tel-Abyad - Ayn'el İsa - Rakka” istikameti belirlendi. PYD/YPG terör örgütünün kontrolünde olan Tel-Abyad rotasının kullanılmasının ABD için samimiyet testi olduğunu söyleyen kaynaklar, “Amerika DEAŞ'ı Rakka'dan temizlemek konusunda samimiyse, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıysa ve burada Türkiye ve koalisyon güçleriyle birlikte hareket etmek istiyorsa, Rakka'ya Tel-Abyad üzerinden gidilmeli. Türkiye, bu harekatı yaparken Rusya ve İran'ı da göz ardı etmemelidir” diyor.

El-Bab'dan Rakka'ya uzanan yol, Tabka Barajı üzerinden gidildiğinde 170 kilometre sürüyor. Çobanbey'den El-Bab'a uzanan 40 kilometrelik uzaklık da dikkate alındığında lojistik açıdan 210 kilometrelik bir uzaklık ortaya çıkıyor. Bu uzaklık nedeniyle hem ikmal sistemlerinde sorunların yaşanması hem de yol emniyetinin sağlanması zorlaşacak. Operasyon güçleri, Rakka istikameti boyunca Rejimle yan yana ilerlemek zorunda kalacak ve bu da operasyonda riski arttıracak unsurlar hanesine eklenecek. Yine bu yol üzerinde DEAŞ'ın elindeki yerleşim bölgelerinin geçilmesi de operasyon süresini uzatacak. Yol boyu Deyr Hafir, Meskene, Tabka Barajını koruyan unsurlar ve Mansura DEAŞ'ın Rakka'ya ulaşan yolda olası direnç noktaları durumunda. Türkiye'nin belirlediği Tel Abyad - Ayn el-İsa - Rakka istikameti ise 90 kilometrelik bir rota. Sınırdan itibaren bu yolun yaklaşık 70 kilometresi PKK/PYD kontrolünde. Buradan sonra Rakka'ya ulaşmak için kalan mesafe de 20 ila 25 kilometre. Kaynaklar da ABD'nin samimiyetinin burada devreye gireceğine işaret ediyorlar.


BÖLGE SAĞLAMA ALINMALI

Kaynaklar, Rakka Operasyonu planlanırken önemli bir de uyarıda bulunuyorlar. O da Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesindeki samimiyetiyle, olası tuzaklara çekilmemek için dikkatli hareket etmesi. Bu doğrultuda da 90 kilometre uzunluğunda ve 60 kilometre derinliğinde planlanan ve tüm dünyaya deklere edilen Fırat'ın batısındaki güvenli bölgenin tamamen emniyetli hale getirildikten sonra Rakka harekatının düşünülmesi gerektiği vurgulanıyor. Türkiye'nin deklare ettiği plan, Fırat nehri batısından Cerablus, Münbiç, El Bab, Tel Rifat ve Azez hattını kapsıyor. Bölgeyi yakından tanıyan kaynaklar, “Türkiye için bu bölgenin güvenliği, Rakka'dan çok daha önemli” uyarısında bulunuyorlar.

TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye, Rakka Operasyonu'nun PKK/PYD unsurlarıyla yapılmasına karşı çıkarken, bu operasyonla şu kazançları sağlayacağı öngörülüyor: “Rakka temizlenirse, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye ile ilgili her türlü irtibatı ve insan kaynağını kesilmiş olur. PKK/PYD bölgeyi kendiliğinden terk edeceğinden, bölge tamamen terörist unsurlardan temizlenmiş olur. PKK/PYD ve DEAŞ tarafından topraklarından edilen binlerce insan evlerine geri dönmüş olur.”

Yenişafak

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