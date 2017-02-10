Trump'tan İbadi'ye davet!

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde, Irak'ın ABD'ye girişleri yasaklanan ülkeler listesinden çıkarılmasını istedi.

İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, İbadi'yi telefonla arayarak iki ülke arasındaki ilişkileri ve bunların geliştirilmesini görüştü.

Trump görüşmede, terörün kökünün kurutulması için Bağdat yönetimiyle beraber hareket edeceğini belirterek İbadi'yi ABD'ye davet etti.

İbadi ise DEAŞ'ın son dönemlerini yaşadığını, Musul'un büyük bölümünü bu örgütten temizlediklerini ve savaşa sonuna kadar devam etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişinin yasaklanması yönünde aldığı karara da değinen İbadi, Iraklıların ABD'ye girişi yasaklananlar listesinden çıkarılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Trump, geçen hafta imzaladığı kararname ile Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarına vize verilmemesi ve bu ülkelerden gelenlerin ABD'ye alınmaması talimatını vermişti. Kararname ile ayrıca Suriye’den sığınmacı girişi süresiz askıya alınmıştı.