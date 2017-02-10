10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Torununu satarken yakalandı

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Torununu satarken yakalandı
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde yeni dünyaya gelen erkek torununu bir başka aileye 5 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı iddia edilen 58 yaşındaki Ahmet M., gözaltına alındı.
Torununu satarken yakalandı Torununu satarken yakalandı Torununu satarken yakalandı

Alaplı İlçesi'nde 24 yaşındaki Bilge M., doğum sancıları başlayınca babası tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ahmet M., yatış işlemlerini yaptırırken, kızı Bilge M., sağlık görevlilerine babasının bebeğini başka bir aileye satacağını söyledi. Görevlilerin ihbarı üzerine hastane polisi harekete geçti. Durumu fark eden Ahmet M., kızıyla birlikte apar topar hastaneden çıktı. Polis, Ahmet M.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce yaptığı iki evlilikten birer çocuğu olduğu belirtilen Bilge M., tekrar hastaneye yatırıldı. Bilge M., sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Ahmet M.'nin torununu Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'nde oturan S.S. ve C.S. çiftine 5 bin lira karşılığında satmak için anlaştığı öğrenildi. Kozlu'daki çift S.S., ve C.S.'de polis tarafından alınarak karakola götürüldü. Ahmet M., ile bebeği satmak için anlaştığı çift ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polisin yaptığı araştırmada bebeğin babası, Bilge M.'nin imam nikahlı eşi Serkan T. bulunamadı. Bebeğin Aile ve Sosyal Politika İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınacağı belirtildi.

ajanslar

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Torununu satarken yakalandıTorununu satarken yakalandıZonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde yeni dünyaya gelen erkek torununu bir başka aileye 5 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı iddia edilen 58 yaşındaki Ahmet M., gözaltına alındı.
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