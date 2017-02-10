Skandal görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından DEAŞ terör örgütü mensubu 35 kişi hakkında düzenlenen iddianamede, 'sübyan okulu' adı altında çocuklara verilen skandal dersler ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından DEAŞ terör örgütü mensubu 35 kişi hakkında yürütülen soruşturmanın iddianamesinde çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı.

TBMM’DE KEŞİF

İddianameye, tutuklu zanların arasında yer alan Selim S. adlı bir militanın TBMM ve İstanbul’daki önemli kurumların önünde keşif yaparken görüntüleri girmişti. Aynı iddianamede örgütün ‘sübyan okulu’ adı altında çocuklar için dernekler kurdukları da anlatıldı.







BEYİN YIKIYORLARDI

Şüphelilerden ele geçirilen disklerde yapılan incelemede Sultanbeyli’de kurulan bir eğitim kurumunda çocuklara verilen derslerin notları ortaya çıktı. O ders notlarında , ’23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramları kutlayanların kafir olacağına, Atatürk’ü ilke ve İnkılaplarının, devlet mahkemelerinin, askerliğin, partilerin ve bayramların reddedilmesi gerektiği gibi ifadeler yer aldı. Dosyada ayrıca DEAŞ terör örgütünün çocukların ellerine verdiği Kalaşnikoflarla çekilmiş fotoğrafları yer aldı.







‘İYİ YAPMIŞLAR ÖLSÜN KAFİRLER’

Savcılığın dosyasında şüphelilerin WhatsApp grubu konuşmalarına da yer verildi.

“Bugün bir sürü T.C. uşağı gebertmişler”

“Ohh iyi yapmışlar ölsün kafirler”

“Şimdi hemen şehit derler”

“Sınıra gelirlerse geçişimiz kolay olur”

“Meydanlara çıkalım Müslüman nedir görsünler”

“Ben bekar çıkamıyorum senin kocan var”

“Tamam işte onlar çıksın diye dedim silahını kapan çıksın”

“Geçen gün eşimi yürüyüşe götürdüm. Cihada hazırlık için ille cephede olmak gerekmiyor ki. spor yapmıyorlar burada, bir şey olsa savunamayacaklar. Atış derslerine başlayacağız inşallah ormanda.”

“Evli olsam ben de başlardım. Ben de ok derslerine evde başlayacağım”

“İran Cumhurbaşkanı yardımcısı İshak cihangir Ankara’ya geliyor”

“Muta çocuğu p. evladına bir hoş geldin demek boynumuzun borcu.”



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